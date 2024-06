Google ha eliminado el servicio gratis de VPN de su suscripción One: a este plan ya solo le queda una ventaja

Google One es un servicio que ofrece un almacenamiento de hasta 2 TB en la nube para Drive, Gmail, Google Fotos, además de otras ventajas premium y la protección VPN e incluso la monitorización de la dark web para ver si se han filtrado nuestros datos personales.

Tal y como se venía anunciando en los meses anteriores, la VPN gratis de Google One ya ha dejado existir para todos los suscriptores del servicio y va directa, como otras funciones de Google, al cementerio de la compañía este mismo año.

Los únicos que podrán seguir disfrutando de ella de manera temporal y por un tiempo extra son los usuarios de los móviles Pixel.

Adiós a la VPN gratis de Google One

Desde Google justifican la eliminación de la VPN gratis de Google One por falta de uso de sus usuarios y que, tal y como informan desde Android Authority, los de Mountain View afirman que es para brindar las funciones y los beneficios más demandados.

Los usuarios de los teléfonos Google Pixel 7 o superiores todavía podrán utilizar por un tiempo más prologando la VPN de Google, que se mantiene con otro nombre, pero el motivo de mantenerla es que aseguraron que la disponibilidad seria de, al menos, 5 años, por lo que tendrán que cumplir con lo acordado.

Al final, el suscribirse a Google One va a servir para tener el almacenamiento de hasta 2 TB porque todo lo demás se libera para el resto de los usuarios o para quienes poseen un terminal Pixel 7 o superior. Es decir, lo que desaparece es: VPN de Google (menos usuarios Pixel) y Asistencia técnica de Google.

Lo que deja de ser una ventaja exclusiva de Google One es: Filtros de Google Fotos como el borrador mágico y la monitorización en la dark web, que pasara a estar disponible para todos los usuarios con cuenta de Google. Si no tienes un teléfono de Google y utilizabas la VPN, Google sigue ofreciendo una VPN gratuita bajo el nombre de VPN by Google.

