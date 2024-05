Malas noticias: las gafas de realidad aumentada que Google mostró en I/O son solo un prototipo

Las gafas de realidad aumentada tienen la misión de mostrarnos el mundo real tal y como es, pero nos permiten apreciar objetos 3D y una interfaz allí donde miremos. Durante el evento de desarrolladores de Google I/O 2024, cuando presentaban Project Astra, se apreciaron unas gafas AR de Google.

Project Astra es un agente de IA que promete ser el futuro de los asistentes virtuales de cara a ser útiles en la vida cotidiana de la gente, y el prototipo se reveló en un breve momento durante su vídeo de presentación. Esto alimenta los rumores sobre un posible resurgimiento de las gafas AR de Google.

El prototipo de las gafas de realidad aumentada de Google

Tal y como se puede apreciar en el vídeo de presentación del Project Astra, las gafas cuentan con un puente nasal curvado y las portaba un empleado de Google que las utilizó para hacer preguntas y recibir las respuestas sin necesidad de usar las manos. Lo que está claro es que si la empresa hubiera querido ocultar este prototipo, no lo hubiera mostrado.

Estas gafas nos recuerdan al llamado Project Iris, iniciado en 2022, que consistía en que las gafas podrían traducían idiomas, pero desde aquel entonces no se ha vuelto a saber nada de él. En declaraciones a The Verge, la portavoz de Google, Jim Park, afirma que las gafas que se muestran son un prototipo de investigación funcional del equipo de AR en Google y que no tienen ningún plan de lanzamiento para compartir.

También remarca que, de cara al futuro, las capacidades demostradas en el Project Astra podrían utilizarse mediante dispositivos portátiles y otros de próxima generación. Además de estas declaraciones, en la descripción del vídeo de YouTube indica que la segunda parte de la demostración trata de ‘un dispositivo de gafas de prototipo’. Así que parece que no llegara en un periodo cercano.

