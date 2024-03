Flipper Zero se seguirá vendiendo en este país a pesar de las acusaciones

Flipper Zero / Clker-Free-Vector-Images de Pixabay / Montaje: 20Bits

Flipper Zero es uno de los dispositivos más potentes y versátiles para los expertos en seguridad informática, ya que ofrecen una gran cantidad de funciones de protección en los sistemas electrónicos. Funciones como escanear frecuencias de radio, decodificar señales de infrarrojos y emular tarjetas RFID.

Pero ahora este dispositivo sea relacionado con el robo de coches de alta gama e incluso, en países como Canadá, han anunciado que van a empezar a prohibir su venta añadida a otros dispositivos que puedan utilizar los ladrones para robar vehículos sin forzar las puertas.

¿Es culpable el Flipper Zero?

Según afirman, este pequeño dispositivo podría captar las señales de los infrarrojos que producen las llaves de los coches al bloquear las puertas. El conductor al bajarse del coche y accionar el mando, piensa que ha cerrado el vehículo porque escucha el sonido, pero los ladrones pueden acceder a él.

En la Cumbre Nacional sobre la lucha de robo de vehículos celebrada el 8 de febrero, el Ministro de Innovación, Ciencia e Industria de Canadá, François-Philippe Champagne, anunció medidas para combatir esta situación. Una de ellas fuera de la de prohibir el Flipper Zero bajo el argumento de que se estaba utilizando para realizar robos en los coches con sistemas de arranque sin llave.

Los expertos afirman que esta medida no es justa, ya que la culpa del robo de los vehículos recae más sobre los sistemas de seguridad obsoletos que existen en muchos de los actuales. La empresa ya se ha pronunciado al respecto afirmando que su herramienta es legítima, ética y que es utilizada por profesionales de la seguridad informática de todo el mundo.

Defienden que, pese a que el dispositivo puede recibir y decodificar señales de radio, no posee las capacidades técnicas necesarias para perpetrar ataques contra los sistemas de seguridad de los vehículos. También que es un dispositivo versátil y utilizado para fines legítimos. Además, aseguran que prohibirlo por miedo al mal uso no resuelve el problema del robo de coches, del mismo modo que prohibir internet no frena la ciberdelincuente.

No se prohíbe de manera total

Imagen de la campaña para no prohibir el Flipper Zero Pavlo Zhovner

Tras instar al gobierno de Canadá a reconsiderar la decisión de prohibir el dispositivo y después de alcanzar más de 2.500 firmas a través de una petición en la página web Change.org, el país ha explicado que no se va a prohibir totalmente su importación y venta, sino que el artilugio llegue a las manos de quienes lo utilizan de manera ilegal para robar.

Es decir, seguirá estando al alcance de quienes hacen uso profesional. Se desconoce como se controlara las ventas a personas que hagan un uso ilegal, aunque desde el gobierno de Canadá y valoran ya el incluir licencias para los compradores.

Desde Flipper Devices siempre han rechazado la prohibición e incluso se han llegado a burlar de quienes estaban intentando acabar con él. Señalan que el verdadero problema del crecimiento de los robos de automóviles es el uso de repetidores de radio más potentes. Tecnológica muy por encima, a nivel económico y técnico que el Flipper Zero.

