Filtran una imagen de la novedad más esperada del iPhone 14 Pro

El usuario @UniverseIce de Twitter ha compartido una imagen real de uno de los protectores de pantalla del iPhone 14 Pro, además, esta fotografía ha sido publicada por uno de los mejores filtradores de la industria.

En la imagen podemos ver la gran novedad de este móvil, es decir, la doble muesca ubicada en la parte superior de la pantalla. Dicho dispositivo tendrá dos orificios, uno para la cámara frontal Facetime, y otra para el Face ID.

Por otro lado, en la imagen del tuit se aprecia que no hay notch y que los bordes de la pantalla están más reducidos. Si la filtración se confirma, los modelos Pro ya no tendrán dicho elemento, no obstante, los iPhone 14 e iPhone 14 Max contarán con el mismo diseño de sus predecesores, con el notch a la cabeza.

Solo queda esperar a la próxima keynote de Apple para comprobar si este rumor es cierto.

