Los amantes de los chollos tienen esta semana una cita muy importante: la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon. Esta campaña, que el gigante del comercio online celebra en España y en otras partes del mundo los días 10 y 11 de octubre, ofrece grandes oportunidades de ahorro en múltiples productos. Eso sí, esta promoción que se adelanta al Black Friday es exclusiva para miembros Prime, por lo que merece la pena aprovechar los 30 días de prueba gratuitos que ofrece este servicio para poder disfrutar de los descuentos y de otras ventajas como envíos gratuitos en la mayoría de productos.

Aunque el marketplace nos tiene acostumbrados a ofertas diarias, en su Fiesta de Ofertas promete descuentos de hasta el 40%, aunque en algunos productos hemos podido ver incluso porcentajes más elevados. Entre los artículos más deseados podremos encontrar básicos para el hogar como pastillas de lavavajillas o detergente, prendas de moda y, por supuesto, dispositivos tecnológicos. De hecho, si estás pensando en renovar tu PC, esta campaña es una buena oportunidad, puesto que hemos encontrado ordenadores portátiles que superan los 400 euros de ahorro y que por tiempo limitado puedes comprar desde 200 euros.

Las mejores ofertas en ordenadores portátiles

Lenovo IdeaPad 3, al 31% de descuento. Con un ahorro de casi 200 euros, podemos conseguir un portátil de gama básica-media con un buen rendimiento para el uso doméstico. Ofrece una pantalla de 15,6 pulgadas FullHD, un diseño ligero y varias opciones de conectividad muy útiles para el día a día.

Pantalla: 15,6 pulgadas

15,6 pulgadas Memoria : 8 gigas RAM y 512 almacenamiento interno

: 8 gigas RAM y 512 almacenamiento interno Sistema operativo : Windows 11 Home integrado

: Windows 11 Home integrado Procesador: AMD Ryzen 5 5500 U

Lenovo IdeaPad 3. Amazon

El HP 15-fd0000ns, por menos de 330 euros. Si aprovechamos la Fiesta de Ofertas Prime podemos conseguir un portátil de gama media por menos de 330 euros que, además, incorpora un procesador de nueva generación. Su precio habitual supera los 500 euros, pero ahora cuesta menos de 330.

Pantalla : 15,6 pulgadas

: 15,6 pulgadas Memoria : 8 gigas RAM y 512 almacenamiento interno

: 8 gigas RAM y 512 almacenamiento interno Sistema operativo : sin sistema operativo integrado

: sin sistema operativo integrado Procesador: Interl Core I3-N305

HP 15-fd0000ns. Amazon

El Asus M515UA, 220 euros más barato. Este modelo eleva la gama en domésticos respecto a los modelos anteriores en cuanto a su almacenamiento, puesto que ofrece de partida 16 gigas de RAM. Además, incorpora prestaciones que refuerzan esta superioridad como el procesador, perfecto para quienes necesitan un mayor rendimiento en el PC. Lo mejor de todo es que ahora nos ahorramos más de 200 euros en su compra.

Pantalla : 15,6 pulgadas

: 15,6 pulgadas Memoria : 16 gigas RAM y 512 almacenamiento interno

: 16 gigas RAM y 512 almacenamiento interno Sistema operativo : sin sistema operativo integrado

: sin sistema operativo integrado Procesador: AMD Ryzen 7 5500 U

Asus M515UA. Amazon

El Acer Aspire 5 A515-57, al 36% de descuento. También de la gama doméstica, este portátil suele superar los 800 euros, pero en la Fiesta de Ofertas Prime está por 529 euros. Permite aumentar el tamaño de su almacenamiento de ser necesario. Destaca también por la calidad de su sonido, gracias a que incluye Acer True Harmony para mejorar su calidad. Por ello, y por sus prestaciones, es perfecto también para juegos no muy exigentes.

Pantalla : 15,6 pulgadas

: 15,6 pulgadas Memoria : 8 gigas RAM y 512 almacenamiento interno

: 8 gigas RAM y 512 almacenamiento interno Sistema operativo : sin sistema operativo integrado

: sin sistema operativo integrado Procesador: ‎Intel Core i7

Acer Aspire 5 A515-57. Amazon

El LenovoThinkPad E15 Gen 4, 400 euros más barato. El precio habitual de este modelo sobrepasa los 900 euros, pero ahora lo conseguimos por poco más de 500 euros. A cambio, obtenemos un buen portátil, con una autonomía adecuada para el trabajo diario. De hecho, si lo que más se usa para trabajar es internet, el dispositivo ofrecería hasta 11 horas de batería. Perfecto para tareas rápidas no muy exigentes.

Pantalla : 15,6 pulgadas

: 15,6 pulgadas Memoria : 8 gigas RAM y 256 almacenamiento interno

: 8 gigas RAM y 256 almacenamiento interno Sistema operativo : Window 11 Pro 6

: Window 11 Pro 6 Procesador: Intel Core i5-1235U

LenovoThinkPad E15 Gen 4. Amazon

Otros descuentos en ordenadores

Estos modelos no son los únicos que encontramos en oferta en el marketplace por la celebración de su Fiesta de Ofertas Prime. De hecho, además de ordenadores esenciales, opciones premium y de gaming, también podemos dar con buenos descuentos en tablets y modelos de sobremesa. En cuanto a las marcas, dentro de esta campaña encontramos buenos portátiles de Lenovo, HP, Acer, Asus, Dell, MSI, LG y Samsung, entre otras.

De hecho, aunque también hay ordenadores que requieren de una mayor inversión pese al ahorro que suponen, esta campaña nos ofrece oportunidades únicas como la de conseguir un Chromebook por menos de 190 euros. Se trata del Lenovo 300e, una opción convertible de 11,6 pulgadas.

Cómo acceder a los descuentos de la Fiesta de Ofertas Prime

Para poder disfrutar de estos descuentos, hay que pertenecer a Prime, el club premium de Amazon que ofrece ventajas a sus usuarios a diario. Entre las ventajas de este club encontramos los envíos gratuitos en casi todos los productos o el acceso a servicios como Prime Video. Además, si todavía no has probado las bondades de esta opción, Amazon te ofrece 30 días de prueba gratis en su servicio Prime, pudiendo no continuar en el club una vez finalizado este periodo. Por ello, la Fiesta de Ofertas Prime puede ser un buen momento para aprovechar el mes de prueba gratuito.

