¿Escucha nuestro teléfono móvil nuestras conversaciones? Lo que dice un experto en TICs

¿Es cierto que el teléfono móvil escucha nuestras conversaciones? Esa es, sin lugar a dudas, una de las grandes incógnitas en España. Lo cierto es que los fabricantes no desvelan cuál es la respuesta, sin embargo, sí que lo hacen los expertos. La batería de los teléfonos móviles permite que puedan ser escuchada o visualizada toda la información que contienen, aunque estén apagados, alerta el doctor en Economía y Empresa de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí (México), Juan Carlos Yáñez-Luna.

Yáñez-Luna lo ha defendido así en el encuentro internacional ETHICOMP, que reúne a 68 expertos de 15 países en la Universidad de La Rioja, con el fin de abordar el impacto ético y social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). "Quizás, es difícil saber quién puede visualizar o escuchar" el contenido de toda la información que contiene un teléfono móvil cuando está apagado, pero sí puede hacerse porque "todo se almacena en un punto", ha añadido en declaraciones a los periodistas.

Por ejemplo, los servidores donde se almacena la información, ha precisado, podrían tener acceso a la misma, como puede ser también el caso de plataformas como Facebook o Google Map, que, en este último caso, puede llegar a conocer la ubicación que ha tenido la persona titular del dispositivo o la ruta que ha realizado en un momento determinado. Por ello, ha destacado la importancia de "estar atentos y saber exactamente qué se puede ofrecer y qué callar" a la hora de volcar información a un dispositivo o a ordenador, detrás del que hay servidores, plataformas o redes sociales que se tienen contratadas.

¿Cómo evitar que tu móvil te escuche?

Ha explicado que la tecnología y la inteligencia artificial (IA) han impactado en la sociedad de tal manera que la ciudadanía no puede desaparecer del mundo, pero sí "ser prudente" a la hora de subir y colgar en esa tecnología. Yáñez-Luna ha aconsejado no hacer pública en estas plataformas la información que no se quiera que pueda ser utilizada y únicamente volcar lo que sí se quiera.

El doctor en Economía y Empresa de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí (México), Juan Carlos Yáñez-Luna. EFE/Raquel Manzanares

También ha dicho que la IA no es un tema nuevo y se está trabajando desde hace muchos años, pero ha adquirido ahora el "boom" por el avance de unos procesadores que son más potentes y que pueden trabajar algoritmos de manera muy rápida. Ello permite que "toda la información se procese muy rápidamente, en segundos", ha recalcado.

¿Cómo saber qué aplicaciones de tu smartphone te escuchan?

Existen ciertas aplicaciones que cuentan con la posibilidad de crear patrones de comportamiento con la ayuda de la inteligencia artificial. La información que se obtiene va desde conversaciones, contraseñas, datos personales e incluso la actividad diaria de cada uno.

Antes de descargar una aplicación de Google Play o Apple Store, lo aconsejable es que consultes cuáles son los permisos de acceso que requieren para poder funcionar, además de leer los 'términos de uso', algo que casi nadie hace y acepta automáticamente.

Además del micrófono estos pueden ser la cámara, los contactos de la agenda, la ubicación GPS, la galería o los datos biométricos, relativos a las características únicas del ser humano, ya sean físicas o fisiológicas. Y es que, lo que muchas personas no saben a día de hoy, es que se puede desactivar el micrófono en aquellas aplicaciones en las que no sea imprescindible para su funcionamiento.

Es más, se puede llegar a seleccionar que solo accedan al micrófono cuando se esté haciendo uso de la aplicación. Sin embargo, debes tener en cuenta que con el micrófono desactivado no podrás utilizar algunas funciones de la app.

En Android

Si tienes un teléfono Android, estos son los pasos que debes seguir para comprobar qué permisos están activados en las aplicaciones de tu móvil:

Ir a 'Configuración'

A continuación, hacer clic sobre la opción 'Aplicaciones y notificaciones'

Llegar hasta 'Avanzado'

'Administración de permisos'

Selecciona 'micrófono'

Comprueba el listado de apps que aparecen y deniega el acceso a aquellas que no quieres que te escuchen.

En iOs

Ir a 'Ajustes'

'Privacidad'

'Micrófono'

A continuación, comprobar el listado de aplicaciones que hacen uso del micrófono y rechaza aquellas que consideres que no necesitan acceder a tus conversaciones.

