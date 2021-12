Estos son los emojis más usados de 2021

Como cada año, Unicode ha hecho pública una lista de los emojis que más hemos utilizado los usuarios en nuestras conversaciones virtuales. And the winner is...

...exacto, por si lo dudabas, el habitual campeón vuelve a ocupar el primer lugar en el pódium. Hablamos de la entrañable carita que llora de la risa, conocida también como ‘lágrimas de felicidad’. En realidad es una alegría y un consuelo ver que la gente sigue de tan buen humor a pesar de la que está cayendo desde hace un par de años.

Entre los otros emojis que forman parte del Top 5 de los más usados en 2021 se encuentra el corazón, la cara que se ríe inclinada, el pulgar hacia arriba de aprobación y el rostro llorando -el que llora mucho-.

El siguiente emoji de la lista son las conocidas como las ‘manos orando’, cuyo nombre en realidad es ‘manos juntas’ y representan un ‘high five’ -un ‘choca esas cinco’-, aunque todo el mundo las usa como símbolo de petición o agradecimiento.

A este le sigue el rostro enviando un beso, la carita con corazones alrededor, la que tiene ojos de corazón y el emoji que sonríe feliz. Son estos:

😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊

Curiosamente, los emojis más empleados no han cambiado mucho entre 2021 y 2019, año en el que Unicode lanzó por última vez su Top 10 de emoticonos más populares. Estos eran los más utilizados en 2019, en orden: 😂 ❤️ 😍 🤣 😊 🙏 💕 😭 😘 👍

Así que igual no importa mucho que creen cada vez más opciones de emojis, porque al final los humanos somos animales de costumbres y acabamos usando los mismos siempre.

