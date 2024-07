Qué pasa si dejas el móvil al sol durante varias horas

Llega el verano y con él, las altas temperaturas, algo que a los teléfonos no les sienta muy bien. En esta época del año, el sobrecalentamiento del móvil es algo bastante común y a la vez muy perjudicial para su batería.

Mantener el móvil en una temperatura constante evitará muchos problemas, haciendo, por ejemplo, que la batería dure más y que la vida del dispositivo sea mayor.

¿Qué pasa si se sobrecalienta el móvil?

Muchos de los teléfonos incorporan ya un sistema de seguridad que impide su uso si supera los 45 grados de temperatura, haciendo que algunas funciones no se ejecuten para no aumentarla más. Los días de más calor no es recomendable utilizar aplicaciones que hacen trabajar demasiado a la CPU o al GPS, dos elementos que elevan la temperatura.

Por otro lado, las baterías, al basarse su fabricación en elementos químicos, es la parte del móvil que más sufre las altas temperaturas. De esta forma, pueden degradarse y disminuir su funcionamiento, o incluso pueden llegar a explotar.

Otra parte a tener en cuenta es la pantalla, ya que el calor puede provocar que estas (en realidad son varias capas pegadas) tengan problemas al ablandar el pegamento que las mantiene unidas. Otro caso sería lo que les puede ocurrir a las pantallas de cristal líquido, que pueden sudar y hacer que sus píxeles exploten y rompan el cristal en ese punto. Esto es un caso muy raro y solo se da en momentos muy extremos.

¿Qué hacer si el teléfono se sobrecalienta?

La disipación del calor en los teléfonos no depende de los ventiladores, como en el caso de los portátiles, sino que se basa en su diseño y capacidad de repartir el calor. Sin embargo, algunos móviles pueden llevar sistemas de disipación pasiva, una serie de conductos llenos de líquido refrigerante que permite bajar la temperatura del equipo, aunque no es lo común.

Una cosa que nunca se debe hacer para intentar enfriar el dispositivo es meterlo en el frigorífico, ya que la humedad de su interior tampoco es buena para el móvil. Lo mejor es dejarlo frente a un ventilador o en una zona en la que se beneficie del aire acondicionado.

Otra solución, y puede que la correcta, es apagar el teléfono, quitarle la carcasa y dejarlo en un sitio oscuro y fresco. Además, existen apps que mantienen el control de los componentes para que nunca superen la temperatura máxima y que avisan cuando esto ocurre.