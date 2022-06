Este hombre inventa un sistema para poder trabajar de forma cómoda desde la cama

Trabajar desde la cama puede parecer muy cómodo, pero, a la hora de la verdad, las posturas en las que nos ponemos para poder escribir desde el ordenador hacen que terminemos con la espalda dolorida. Al menos eso es lo que ocurría hasta ahora, porque un inventor llamado Stephen Hewitt ha creado un prototipo que podría ser la solución.

Según explica Hewitt en la página web de Cambridge Clarion, su idea es tan sencilla como colocar un ordenador en horizontal para poderlo manejar tumbado. Su prototipo consiste únicamente en un PC, unos tablones de madera, unos clavos y unos rieles, por lo que su fabricación no es muy costosa.

El objetivo con este invento era que quienes quisiesen o necesitasen trabajar tumbados en su cama, pudiesen hacerlo sin ninguna molestia. Hewitt afirma que ha probado su producto durante más de 100 horas, por lo tanto, se puede decir que su propósito se ha conseguido.

¿Cómo creó el soporte para el teclado?

En las imágenes que el inventor ha compartido en Cambridge Clarion se puede ver como el teclado se mantiene en posición vertical gracias a un soporte anclado a una estructura paralela a la cama. Esta estructura se puede bajar hasta que quede a la altura perfecta para que el usuario la use cómodamente.

La estructura cuenta con un soporte para la pantalla, para el teclado y para el ratón. Stephen Hewitt

Hewitt detalla que para conseguir que el teclado quedase a la altura indicada para que se llegase a todas las teclas sin separar los codos del colchón no fue tarea fácil. “Con esta disposición, el peso de los brazos es soportado por los codos apoyados en el colchón. Esto resulta importante porque tener que levantar los brazos para teclear es incómodo y no parece factible durante más de dos minutos”, comenta.

Según el inventor, la dificultad era conseguir esa comodidad sin que el teclado llegase a entorpecer el cuerpo del usuario que se sitúa justo debajo: “A menudo hay algo que necesito, como el teléfono o un documento, o alguna razón no relacionada con el trabajo que hace que tenga que levantarme”.

¿Cómo creó el soporte para la pantalla?

En el caso de la pantalla del ordenador, Hewitt tuvo que pensar en otra solución que no implicase inclinar demasiado la cabeza. En las fotografías, el monitor está “casi en horizontal” para que se pueda ver con la cabeza apoyada en una almohada.

Además, para que los usuarios puedan regular la pantalla a la inclinación perfecta, esta está anclada en unos rieles de un metro de largo que permiten moverla. “Puedo alcanzarlo y deslizarlo fácilmente hacia la cabecera o los pies de la cama mientras trabajo”, indica el inventor.

No obstante, el creador reconoce que esta parte del invento no es perfecta: “No es muy frecuente, pero ha habido días en los que, utilizando esta disposición, me ha dolido el cuello y la espalda. El remedio es ajustar la almohada para que mi cabeza se incline más hacia adelante”.

¿Cómo creó el soporte para el ratón?

El ratón era el elemento más pequeño, pero, a la vez, más complicado de colocar para trabajar tumbado. Hewitt ha optado por colocarlo en horizontal y, para usarlo, el prototipo cuenta con una pequeña tabla encima del soporte que sujeta el teclado.

“Cuando probé el ratón por primera vez en esta posición, pensé que probablemente sería inutilizable porque tendría que levantar el brazo derecho y soportar su peso –admite Hewitt-. Pero la posición del mouse ha resultado ser cómoda para mí durante todo el uso normal del ordenador”.

A pesar de ello, el creador asegura que está trabajando en alternativas para mejorar este soporte. Según él, el ratón es “el eslabón débil de la cadena”.

