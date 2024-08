Este dispositivo lo tiene todo para que tu iPhone no se quede sin batería: portátil, magnético y con soporte incluido

En el ecuador del verano en España, muchos están preparando sus maletas para disfrutar de unos merecidos días de descanso, playa y diversión. Entre los imprescindibles que no pueden faltar se encuentran los bañadores, los outfits vacacionales y, por supuesto, el cargador del móvil. Quedarse sin batería en el smartphone cuando estamos fuera de casa puede ser un verdadero problema, ya que allí llevamos desde los billetes y reservas hasta los métodos de pago y orientación por GPS.

Por eso, en nuestra maleta no debe faltar una batería externa para emergencias. Una excelente opción es el dispositivo de Anker con tecnología MagSafe, apto para iPhone 12 y 13. Este cargador portátil se acopla magnéticamente a la parte trasera del iPhone, permitiendo cargarlo mientras se lleva en el bolsillo o se explora una nueva ciudad. Según el fabricante, la tecnología MagGo de Anker tiene capacidad para cargar completamente un iPhone 12.

Con la innovadora tecnología MagSafe para carga magnética. Amazon

Este dispositivo puede acoplarse a la parte trasera del iPhone y lo carga mientras lo llevas en el bolsillo o estás descubriendo una nueva ciudad. La tecnología MagGo de Anker permite cargar un iPhone 12 completo, según explica el fabricante.

Además, incluye una lengüeta muy ingeniosa se despliega de la parte superior y que podemos doblarla en forma de triángulo para colocar el iPhone en posición vertical, perfecta para un escritorio, realizar videollamadas o ver las novedades en redes sociales.

La nueva tecnología Mini Cell de Anker reduce las dimensiones de la batería, pero no compromete su potencia y su eficacia.

Podemos colocarlo en la mesa en dos posiciones: vertical y horizontal. Amazon

Una opción para quienes no tienen iPhone

Si no eres de los afortunados que tiene en su poder una de las últimas versiones de los dispositivos de Apple, no te preocupes porque las power bank son una solución para cargar todo tipo de smartphones. Es cierto que no podrás hacerlo con la tecnología magnética de las versiones 12 y 13 de iPhone, pero también hay propuestas muy interesantes para evitar que tu teléfono se quede sin batería. Este modelo de INIU tiene una capacidad de 10000 miliamperios. Además de carga triple 3A, que puede cargar su iPhone al 78% en solo 1 hora.

Power bank. Amazon.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.