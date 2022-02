Esta batería es más pequeña que un grano de sal y puede alimentar sensores del cuerpo humano

Si alguna vez te ha picado la curiosidad y has analizado el tamaño de un grano de sal, habrás podido comprobar que es muy pequeño. Existe la posibilidad de que no te lo creas, pero la batería que has visto en la imagen de la noticia es la más pequeña del mundo y un grano de sal es más grande que ella.

Los científicos de la Universidad Tecnológica de Chemnitz (Alemania) han desarrollado esta miniatura electrónica que mide menos de un milímetro cuadrado y está inspirada en el rollo suizo -un pastel cilíndrico y enrollado que posee capas gruesas de mermelada en su interior-.

En el interior de la batería, los investigadores han puesto conectores de corriente y tiras de electrodos hechos de materiales poliméricos, metálicos y dieléctricos sobre una superficie de oblea tensada.

Esta batería tiene capas individuales que liberan una tensión para que los materiales retrocedan, así pues, adoptan la misma estructura que la forma de un pastel de rollo suizo. Posee una densidad de energía mínima de 100 microvatios hora por centímetro cuadrado.

Dicha creación sirve para integrarse en chips pequeños con circuitos eléctricos y puede alimentar sensores biocompatibles del cuerpo humano. Dentro del organismo, son capaces de vigilar los órganos, rastrear los niveles de oxígeno en los tejidos, liberar la medicación, monitorizar la recuperación de cirugías y evaluar el estado de los huesos.

Tiene una autonomía de diez horas para alimentar sensores más pequeños y también pueden integrarse en electrónica ultraflexible y sistemas robóticos. La investigación se ha publicado en la revista Advanced Energy Materials y puedes consultar el estudio en el siguiente enlace.

Comparación entre la batería y un grano de sal. TU Chemnitz

