¿Es necesario apagar el ordenador? Este experimento ha demostrado que no hay diferencia

Todos hemos escuchado esa famosa frase de que debemos apagar el ordenador cuando ya no lo usemos, ya que así se conservará mejor y durará más. Es cierto que si no lo empleamos durante un tiempo quizás sea mejor apagarlo por el hecho de ahorrar electricidad y quitarnos ese extra que pueda aportar, pero no necesariamente por apagarlo nos va a durar más y esto es lo que ha demostrado un usuario de Reddit con un experimento.

Apagar el ordenador no es sinónimo de mayor vida útil

El usuario de Reddit (Tac_Axiiiom) se preguntó hace un tiempo si tener un ordenador encendido durante todo el día afectaba realmente a su vida útil y rendimiento. Entonces, para demostrarlo, decidió comprar dos ordenadores con todos sus componentes y durante cinco años tuvo uno de ellos encendido de forma permanente y el otro lo apagaba cada noche.

Tras pasar ese tiempo realizando estas acciones con ambos PC, el usuario considera que no hay ninguna diferencia entre uno y otro más allá del gasto energético que genera por no apagarse, aunque este es insignificante. En sus propias palabras, afirma que solo existe esa variante y que, en comparación con un ordenador apagado, solo hay que sumar cuatro centavos al mes.

Sí que es cierto que otros usuarios no comparten del todo los resultados del experimento, ya que el no apagarlo influye mucho en la memoria RAM. Tal y como afirman, se pueden producir fugas de memoria que pueden consumir de forma lenta la RAM utilizable con el tiempo y la única manera de liberar esa RAM es reiniciándolo. Es decir, que se debe apagar con cierta frecuencia.

También hay que decir que es inevitable dejarlo encendido de por vida, ya que se producen actualizaciones automáticas y sin querer se reinicia para poder actualizarlo. Quizás lo ideal no sea apagarlo todos los días, pero tampoco parece que sea correcto dejarlo siempre encendido, con lo que apagarlo de vez en cuando es lo ideal.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.