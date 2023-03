Fabio Arena, de Xiaomi España: "Mientras la tecnología justifique el precio de los móviles no hay ningún problema"

Xiaomi presentó en el MWC sus móviles premium Xiaomi 13 Pro y Xiaomi 13, acompañados del modelo Lite y de novedades de ecosistema. Los teléfonos ya están disponibles en España, y de ellos habló Fabio Arena, product marketing manager de Xiaomi España, en la entrevista que concedió a 20Bits en el cierre de la cita de Barcelona.

¿Qué aspectos diferenciales poseen el Xiaomi 13 Pro y el Xiaomi 13 en un segmento con tanta competencia como el premium?Para nosotros es 'El año del cambio', y de hecho veo un salto importante de calidad, el cual se nota: la buena sensación en mano, los diseños, los materiales. La baza más importante la jugamos en la fotografía. Sabemos que la fotografía mueve el mundo, en redes sociales todo gira en torno a la fotografía y la videografía y ahora esta alianza tan potente con Leica nos va a dar ese punto de reconocimiento y de que también se nos identifique como marca premium. Nos queremos posicionar como referente en fotografía smartphone y quién iba a decir hace dos o tres años que Xiaomi iba a estar en alianza con Leica y que probablemente íbamos a tener la mejor cámara en un smartphone. Queremos tener participación en el pastel de la gama premium porque los dispositivos lo merecen, aunque es cierto que esto no se consigue de la noche a la mañana. Vamos paso a paso pero en la buena dirección.

La serie 12 trajo un movimiento inteligente al diferenciar el Xiaomi 12 y hacerlo más compacto, estrategia que se mantiene en la nueva serie.Creo que es una de las cosas que el mercado agradece. El Xiaomi 13 es un dispositivo con cantos planos, pantalla plana y compacto en mano que da muy buena sensación. El Pro está pensado para los que buscan la máxima resolución y cuenta con una pantalla curva con un diseño más refinado (en el sentido de la curvatura) y con lo último de lo último en fotografía. Son dos públicos distintos y es un acierto que el cliente tenga donde escoger.

Xiaomi trabaja en su posicionamiento en la gama premium mientras a través de Redmi y POCO mantiene su esencia del nivel medio y la calidad-precio. ¿Cómo valoran este doble cauce?Estamos consolidados y en el poco tiempo que llevamos en España hemos conseguido ser la marca número en ventas. A la vez, hemos madurado como compañía. Por supuesto seguimos en los segmentos de precio donde tenemos que estar, donde está el grueso del mercado (a partir de los 300 euros se mueve muchísimo volumen), y ahí vamos a seguir, pero también necesitamos demostrar al mercado que somos capaces de incorporar lo mejor de lo mejor y que el cliente vea que Xiaomi no es la Xiaomi de hace 3 ó 4 años, sino que ha evolucionado mucho y es un actor muy importante en la gama premium.

Se entiende que, al incidir en lo premium, la marca lance dispositivos con precios elevados propios de ese segmento, pero a la vez el incremento de precio aplicado en esta última serie sorprende si se compara con los inicios de Xiaomi.Mientras la tecnología justifique el precio no hay ningún problema. Si sacamos un móvil de más de 1.000 euros pero la tecnología no está a la altura uno puede decir pero esto qué es. Siempre mantenemos nuestra política de precios competitivos en función de las características que incorporan los terminales. Si incorporamos las mejores velocidades de carga, la mejor tecnología de procesadores, una cámara con sensor de 1 pulgada, incluimos el cargador en la caja, si ponemos todo esto en el contexto del mercado… No es que lancemos de repente equipos de más de 1.000 euros y abandonemos los de 300. Seguimos en todas las gamas y estamos para cualquier tipo de consumidor.

Xiaomi comenzó 2023 con nuevos POCO y ahora han llegado los Xiaomi 13, los móviles insignia. ¿Lo siguiente son los Redmi Note 12?Efectivamente, toca renovar la familia Redmi Note. Se han convertido ya en una submarca dentro de la compañía. Antes vendíamos más móviles Redmi que Redmi Note y ahora es al revés, y de hecho el 50% de lo que Xiaomi vende en España son dispositivos Redmi Note. Son muy buenos mensajes al mercado, la gente confía cada vez más en nuestros precios de medio y alto valor. Hemos vendido más Xiaomi 12 que Mi 11 y venderemos más Xiaomi 13 que Xiaomi 12.

A Xiaomi le sigue faltando traer su móvil plegable al mercado europeo. ¿Este será el año?Estamos luchando por intentar traer la tercera generación de nuestro Mix Fold. La cuestión está en las necesidades y el tamaño del mercado. La de los plegables es categoría muy nueva, muy de nicho, y tiene que evolucionar. Lo bueno es que tenemos una capacidad de reacción brutal y cuando vemos una oportunidad entramos, y lo hacemos en todas las categorías de producto.

¿Qué consideración hacen del posicionamiento de Xiaomi en España?Tenemos que estar muy contentos por lo que hemos conseguido y también agradecer el apoyo de la comunidad de fans, que nos ayudan a mejorar el producto y a entender cuáles son las necesidades. Nos encontramos en un momento muy dulce por la consolidación y, más allá de la venta libre, por lo conseguido con los operadores, que también tienen nuestras freidoras de aire, patinetes, televisores, productos para mascotas… Los operadores han visto la oportunidad de abrir el espectro de categorías y no solo centrarse en los smartphones, ya que llega un momento en el que su mercado no crece.

El MWC ha sido una intensa burbuja, pero se tiene la sensación de que, por el resentimiento del mercado de móviles, las marcas van más a lo seguro y realizan menos lanzamientos. ¿Xiaomi ha variado su estrategia de novedades por esta coyuntura?Tenemos una estrategia de portfolio muy definida para todo el año, sabemos lo que vamos a incorporar y sabemos que el mercado puede caer en unidades como ha caído en 2022 y sin embargo o nos mantenemos o vendemos más. Es una pasada conseguir vender más modelos Redmi Note y de gama alta. Vamos al revés de los demás. Los demás no presentan tanto (cada uno tiene su estrategia) y nosotros de todo, nos llevamos protagonismo y damos a conocer lo que queremos traer.