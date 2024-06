Andrea Monleón (Motorola): "Pocos saben lo que dentro de un año podremos hacer con un móvil"

Andrea Monleón fue nombrada directora general de Motorola para Iberia hace aproximadamente un año con el principal objetivo de lograr que la firma tecnológica y sus smartphones renacieran en España.

En aquel momento, Lenovo, la compañía a la que esta marca de teléfonos inteligentes pertenece desde hace una década, estaba decidida a darle un giro al mercado, de manera que decidió apostar fuerte por nuestro país y volver a ser uno de los grandes players del sector.

Unos pocos meses después, las cifras demuestran que van por el buen camino: la cuota de mercado de Motorola ha pasado de menos de un 1% a superar el 6% en España. Y gran parte de esto se lo debe a sus buques insignia: los smartphones premium de la familia Edge y Razr, el plegable de la firma que acaba de sacar su nueva generación.

Monleón, ingeniera de Telecomunicaciones de formación, tiene con Motorola una bonita historia, pues fue precisamente en esta compañía donde comenzó, hace veinte años, su carrera profesional. En 20bits hemos hablado con la directiva aprovechando este ‘momento dulce’ que vive la marca.

Has dedicado tu vida profesional a empresas de desarrollo de productos tecnológicos. ¿Cómo y por qué empezaste tu carrera en este sector?Estudié ‘Teleco’ y en el año en que me gradué las empresas de telecomunicaciones en tecnología eran lo más puntero. La telefonía móvil había empezado a desplegarse cinco o seis años antes de que yo me incorporase a la vida laboral y, por lo tanto, era una parte del sector muy atractiva. Sobre todo por la innovación que conllevaba: en el mundo smartphone de entonces cada dos años aparecía un concepto nuevo.

Empezaste en Motorola hace 20 años y volviste a cerrar el círculo con tu vuelta a la compañía en 2023. ¿Por qué volviste y en qué proyectos estás centrada?Sí, es una historia bonita. Efectivamente, empecé en Motorola con una beca en el departamento técnico y tuve la gran suerte de entrar en una supercompañía. En mi opinión, los primeros trabajos que tienes te marcan muchísimo en tu vida profesional y yo siempre digo que fui muy afortunada de entrar en una empresa como Motorola, con un proyecto tan pionero como el que tenía la marca en ese momento: fue la que inventó el teléfono móvil y entonces tenía una posición en el mercado brutal.

Aquella primera experiencia fue la que me ha mantenido en este sector durante 20 años. Y, desde luego, cuando me propusieron volver con un reto como el que me plantearon (hacer renacer la marca en España), no me pudo hacer más ilusión.



Hace ya una década que Motorola pasó a formar parte de Lenovo como filial. ¿Qué mejoras ha traído formar parte de un gigante tecnológico como este?En mi opinión, antes de Lenovo hubo un paso previo importante: cuando en 2011 Motorola fue adquirida por Google. Ese período afectó mucho a la marca, especialmente en las regiones no americanas.

Fue Lenovo precisamente la que dio a la marca el nuevo impulso. Es decir, cuando una compañía como Lenovo, tan puntera, tan potente en cuanto a categorías del ámbito de la tecnología, apuesta por la movilidad y por una marca tan reconocida como Motorola, era de esperar lo que ha pasado: que la apuesta iba a ir muy en serio y no iría enfocada solo a una región, sino a tener capilaridad a nivel mundial, que es la fuerza que necesitaba la marca.

Lenovo ha dado Motorola esa fuerza a nivel mundial para volver a ser uno de los players más importantes en todos los países.



A principios de este año, el presidente de mercados internacionales de Lenovo dijo que “apostaría un sueldo” a que en solo tres años Motorola iba a ser la tercera marca más vendida del mundo, después de Apple y Samsung. ¿Lo ves factible? ¿Qué estrategia se va a seguir para diferenciarse de la competencia?Bueno, pues es que viniendo de una empresa como Lenovo, que es número uno en el mundo, no espero otra cosa que ese nivel de ambición.

Luego podremos estar donde se nos permita por multitud de razones, ¿no? Muchas veces tu posicionamiento en el mercado depende de ti, por supuesto, y de otras variables, pero desde luego la ambición de Lenovo es posicionar a Motorola como número tres a nivel mundial. Hay geografías que están más avanzadas, pero estamos demostrando que año a año esas que estaban más rezagadas van recuperando posiciones en el mercado.

Aquí en España se empezó ‘el renacimiento’ de la marca hace un año. Y si tú ves nuestro posicionamiento de mercado hace un año y ves el que tenemos ahora, creo que muchos tampoco pensaban que lo íbamos a conseguir.



¿Cuál es la situación de la marca en España y cuál es el objetivo que se espera alcanzar? ¿Qué estrategia vais a seguir para ello?La cuota de mercado de Motorola ha pasado de menos de un 1% a superar el 6% en España. Y la ambición, que está ahí desde el inicio, es llegar a un 10%.

En cuanto a la estrategia, parte es local y parte viene marcada por directrices de la región EMEA [siglas en inglés de ‘Europa, Oriente Medio y África’].

Las cosas que nos están haciendo sumar cuota de mercado son varias. Pero lo primero es el producto, yo creo que no podemos pensar en alcanzar esa posición tan relevante si no tenemos un buen producto y además innovador. Un ejemplo de ello es nuestra gama razr.

Lo segundo es la capacidad de potenciar la marca. Haber sido capaces de reforzar la marca en toda la región, asociándonos con otras marcas fuertes y teniendo grandes sponsors, como por ejemplo Fórmula 1, MotoGP o la Euroliga de Basket.

Y lo tercero y también muy relevante es nuestro posicionamiento en empresas, lo cual no sería posible sin Lenovo, que es líder en el segmento.



¿Estamos en un momento social, económico e histórico difícil para vender teléfonos móviles?Yo creo que el momento de mercado es paradójico, porque hemos tenido tres o cuatro años a nivel macroeconómico con ciertas dificultades, sin embargo, en lo que a smartphones se refiere ha bajado el volumen de ventas, pero estas han subido en valor.

Es decir, la gente cada vez compra terminales más caros. Y eso tiene muchísimas lecturas, pero una de ellas es que se valora la innovación y el diseño. Y nosotros estamos ahí, especialmente con los razr, que a nivel de diseño e innovación yo creo que cumplimos las dos.

No obstante, también somos capaces de tener un porfolio muy compensado: no queremos dejar fuera a nadie, ni a la persona que se pueda gastar 200 euros en un terminal, ni a la que pueda y quiera comprar un terminal ‘más aspiracional’.

Hoy en día casi nadie vive sin un smartphone, de manera que se ha convertido en algo necesario y, por lo tanto, se seguirá vendiendo.



En 2020 rescatasteis el mítico razr, un teléfono anclado en la nostalgia que habéis sabido reinventar. ¿Está teniendo los resultados esperados?Sí, porque además esta familia tiene doble función. Obviamente hay que vender. Hablábamos antes de la cuota, de lo importante que es llegar a esta posición relevante en el mercado y en ese camino es un terminal para nosotros fundamental. Y, efectivamente, en la categoría de plegables estamos adquiriendo un papel considerable.

Por otro lado, el razr tiene un significativo papel en el refuerzo de la firma, en potenciar la marca de Motorola. Hemos detectado que como gama icónica nos está ayudando muchísimo a fortalecer esta imagen de marca y también a darnos nuestro hueco dentro de porfolio premium en el mercado español.



De hecho, una de las apuestas firmes de la compañía es el mercado de los plegables, ¿son el futuro?Yo creo que será una categoría más, pero que cada vez se irá potenciando más. Cuando salieron los primeros terminales con este formato, hace dos o tres años, ninguno bajaba de los 1.500 euros. Nosotros hemos sido también los primeros que hemos sacado un primer terminal plegable, el año pasado con el Motorola razr 40, a 800 euros. Y este año repetimos precio con el razr 50, pero con mejores prestaciones.

Estamos intentando democratizar la categoría, porque confiamos en que va a ir creciendo. Para lo cual suele ser imprescindible ir bajando ese segmento de precio, para que sea más accesible para un mayor número de personas.



Motorola ha sido una marca icónica en el desarrollo de la telefonía móvil. ¿Cómo ves el futuro de la tecnología móvil en los próximos años?Yo creo que, por un lado, en la parte de hardware puro todavía quedan innovaciones muy, muy interesantes. En Mobile World Congress estuvimos mostrando las pantallas adaptativas: ya no estamos hablando de plegables, sino también de conceptos híbridos, que se adapten a la muñeca. Yo creo que por ahí vendrá el medio plazo, aunque el medio plazo en tecnología nunca se sabe.

Y respecto al software, obviamente el tema de la inteligencia artificial será galopante, pocos saben lo que dentro de un año podremos hacer con un móvil. Para nosotros, la idea es que con cada nuevo lanzamiento que tengamos vayamos incorporando nuevos escalones dentro de la IA. De momento, ya hemos incorporado postprocesamiento en la parte de la cámara y también temas predictivos.