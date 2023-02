El curioso ordenador cuántico chino que podrías tener en tu escritorio como un 'PC cualquiera'

Los superordenadores cuánticos de IBM, Intel, Alphabet y otras marcas de las que hemos hablado alguna vez en 20BITS no son, ni de lejos, del tamaño de las torres de ordenador a los que estamos acostumbrados a ver. Su tecnología avanzada tiene que estar en entornos controlados y en unas condiciones concretas que imposibilitan que nos podamos imaginar estos dispositivos en nuestro día a día.

Los procesadores con los que trabajan necesitan estar a temperaturas de unos 20 milikelvin, que equivalen a unos –273 grados. Generalmente, esto implica que los computadores cuánticos con cúbits superconductores se ubiquen en espacios aislados y con un buen sistema de refrigeración.

Pese a que los ordenadores cuánticos parezcan inaccesibles para el público general, el fabricante chino Spin Quanta ha creado uno que mide 610x330x560 milímetros y pesa solo 44 kilogramos que, aunque sigan siendo mayores dimensiones y pesos, nos recuerda más a los PC a los que estamos acostumbrados (pero su finalidad es distinta).

El ordenador Trangulum tiene tres cúbits de tipo NMR (Nuclear Magnetic Resonance), que son más sencillos y baratos que los superconductores o los iones atrapados. Sin embargo, pese a ser más asequible y compacto, no es especialmente barato, ya que cuesta unos 56.000 euros al cambio.

Los cúbits empleados en el dispositivo de Spin pueden operar en condiciones ambientales no tan exigentes, pero son sensibles al ruido, por lo que no suelen crear procesadores cuánticos con muchos de ellos. Los ordenadores como Trangulum (u otros de la firma china, como Gemini y Gemini-Mini, de dos cúbits) no tienen la potencia de los superordenadores de marcas más punteras, pero no por ello dejan de impresionar.

Spin explica que sus creaciones podrían usarse para formar a estudiantes interesados por la computación cuántica o para resolver problemas científicos sencillos.

