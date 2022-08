Diseñan un material que hace que la invisibilidad no sea un poder inalcanzable

Los fanáticos de Harry Potter seguramente han soñado más de una vez con tener el famoso mapa del Merodeador que los gemelos Weasley dieron al joven mago, o una capa de invisibilidad como la que Dumbledore le entregó al protagonista de la saga. Sin embargo, son inventos que están muy lejos del mundo de los muggles o al menos eso parecía hasta ahora.

La empresa Hyperstealth Biotechnology Corporation ha querido crear algo similar a la capa invisible que aparece en los libros y películas de Harry Potter. Su creación es un nuevo material barato que hace que se vea solo lo que se encuentre en el fondo y no el propio objeto.

Es importante explicar que la luz puede rebotar en un objeto y regresar para ser vista o ser absorbida por dicho objeto y que solo veamos una sombra. La compañía presentó Quantum Stealth (el nombre de material invisible) en 2019 y es capaz de doblar la luz alrededor de un objeto incluso en los espectros ultravioleta, infrarrojo y de ondas cortas.

Según afirman sus creadores, Quantum Stealth puede incluso eliminar sombras de objetos y la señal térmica. Además, no funciona con electricidad, por lo que puede usarse en cualquier sitio, independientemente de si es de día, de noche o el tiempo que haga.

El secreto de que el material produzca un efecto de invisibilidad es que usa un par de lentes lenticulares. Esto hace que el fondo se vea difuminado, pero que se pueda esconder un objeto tras él.

Cabe señalar que el material no es perfecto y tiene un problema de aberración cromática. Asimismo, Quantum Stealth no es flexible, por lo que desarrollar una capa de invisibilidad todavía no es posible, aunque la idea parece mucho más cercana.

