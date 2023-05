Ideas de regalos para las mamás más 'techie'

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina. Si aún no has decidido qué vas a regalarle, te proponemos algunas ideas que nada tienen que ver con los clásicos perfumes o ramos de flores. Si de verdad quieres sorprender y, a la vez, hacer un regalo de calidad, práctico y duradero, opta por tecnología. Se trata de un segmento en plena explosión y que no deja de innovar, ofreciendo dispositivos que nos hacen la vida más sencilla.

Por ejemplo, poder responder una llamada mientras escuchabas un podcast a la vez que preparas el desayuno o hacerte un tratamiento de Luz Pulsada sin salir de casa. A continuación te contamos con más detalle estas y otras ideas de regalo con descuentos de hasta el 40%. Fnac ha lanzado una campaña especial de ofertas del Día de la Madre en tecnología y gaming que está disponible hasta el 7 de mayo.

Tablet Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A8 Fnac

La mejor opción para disfrutar de contenido de manera portátil y cómoda. Más grande que un smartphone y menos pesada que un ordenador. Si buscabas una de calidad, la Galaxy Tab A8 tiene un tamaño de 10,4’’, perfecta tanto para leer, visitar webs o disfrutar de contenido de cualquier plataforma. Además tiene 64Gb de capacidad, más que de sobra para las aplicaciones que usamos diariamente. Su precio ahora mismo es de 224,44€ ya que cuenta con un 35% de descuento.

Portátil Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 3 Fnac

Ya sea para trabajar desde casa, para las tareas cotidianas o bien para disfrutar del tiempo libre bien merecido, un portátil con buenas prestaciones básicas siempre es un acierto. Es lo que encontramos en este Lenovo IdeaPad 3, ya que cuenta con un procesador Intel Core i3, además de una Memoria RAM de 8Gb y una capacidad interna de 256Gb SSD. ¿Su precio? 499,99€.

Depiladora de luz pulsada Philips Lumea Prestige

Philips Lumea Prestige Fnac

Si te decantas por tecnología beauty, tenemos una idea. Esta Philips Lumea Prestige es una depiladora IPL rápida y eficiente, con un 92% de reducción del vello en solo 3 sesiones. Incluye dos cabezales curvos, una app como guía y es inalámbrica. Su Smart Skin Sensor detecta el tono de la piel y ajusta el nivel de intensidad adecuado. Se puede utilizar en cuerpo y en rostro. Su precio es de 339,99€ con un 29% de descuento.

Auriculares Samsung Galaxy Buds 2

Samsung Galaxy Buds 2 Fnac

Para su música favorita, escuchar podcasts o atender llamadas de teléfono en manos libres, unos auriculares inalámbricos como estos Samsung Galaxy Buds 2 también son una estupenda opción. Son unos auriculares in-ear con una gran autonomía y estuche de carga. Sonido ambiental ajustable en tres niveles y soportan de cancelación de ruido. Tienen un 40% de descuento y los tienes por 98,99€.

Samsung Galaxy Watch 4 40mm

Samsung Galaxy Watch 4 Fnac

Un compañero ideal si practicas cualquier tipo de actividad física pero también para estar al tanto de notificaciones y llamadas gracias a su Bluetooth 5.0 y pantalla AMOLED de 1,2’’. Este Smartwatch tiene 1.5 GB RAM + 16 GB de memoria interna y es un complemento muy práctico que amplifica las característica de tu teléfono móvil. Tiene un descuento del 30% y su precio en oferta es de 189€.

Apple iPhone 14

iPhone 14 128GB Fnac

Sin olvidar el clásico smartphone, un regalo que viene de lujo cuando toca renovar el antiguo móvil por uno de mayor calidad. Con este dispositivo nos vamos a la gama más reciente de Apple, que rara vez lanza rebajas pero que tienes en Fnac con un 10% de descuento. Con capacidad de 128 GB y una pantalla de 6,1’’ Super Retina XDR OLED. Ofrece una cámara delantera y trasera de 12Mp y hasta 20 horas de reproducción de vídeo. Un gran móvil por 909€.