Ya sabemos cuánto te costará la versión mejorada de Alexa con IA cuando llegue a España

Amazon tiene la intención de mejorar su asistente virtual Alexa gracias a la integración de la inteligencia artificial (IA), por lo tanto, los rumores apuntan a que este gigante tecnológico lanzará la novedosa suscripción Alexa Plus para ofrecer una experiencia personalizada gracias un modelo de IA generativa similar al que ofrece ChatGPT o Gemini.

Básicamente, esta versión de Alexa podrá usarse si los usuarios pagan una nueva suscripción mensual de Amazon, teniendo en cuenta que no estará incluida en la suscripción de Amazon Prime. Además, a pesar de que todavía no hay una fecha exacta de lanzamiento, dicha entidad ya ha probado la tecnología de voz con más de 15.000 clientes para comprobar que la calidad de las respuestas aún no está a la altura de las expectativas.

Por otro lado, si hablamos del precio, la agencia Reuters revela que Amazon podría lanzar esta inteligencia artificial conversacional generativa con dos niveles de servicio, por lo tanto, considera "una tarifa mensual de alrededor de cinco dólares (4,67 euros, aproximadamente) para acceder a la versión superior". Además, agrega que "los planes de la compañía para Alexa, incluidos los precios y las fechas de lanzamiento, podrían modificarse o cancelarse".

Ante este comentario, un portavoz de Amazon señaló en un comunicado que ya han integrado "la IA generativa en diferentes componentes de Alexa", e incluso están trabajando "arduamente en la implementación a escala para permitir funciones aún más proactivas, personales y asistencia confiable a los clientes". Por lo tanto, se espera que la nueva versión inteligente de Alexa se encuentre disponible en agosto.

Así será la nueva Alexa con IA

El año pasado, Amazon anunció que estaba trabajando en una "Alexa más inteligente y conversacional, impulsada por IA generativa".

Por aquel entonces, informó en un comunicado que esta tecnología "se basa en un nuevo modelo de lenguaje grande (LLM) que ha sido creado a medida y optimizado específicamente para interacciones de voz, como obtener información en tiempo real, control inteligente y eficiente del hogar y maximizar su entretenimiento en el hogar".

Asimismo, sería capaz de realizar tareas más complejas, como redactar un correo electrónico, pedir comida a domicilio e incluso eliminar la necesidad de decir repetidamente la palabra Alexa para solicitar un comando de voz.

