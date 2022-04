Por favor, no molesten

Desde que el móvil se instaló en nuestras vidas recibo pocas llamadas personales, profesionales o familiares al teléfono fijo. De hecho, el fijo se ha convertido en la práctica en el más útil instrumento para localizar el móvil, que con frecuencia desaparece perdido en el fondo de un bolso o sepultado bajo un montón de papeles.

Pero en los últimos tiempos las llamadas inoportunas y molestas, se hacen más frecuentes.

Me he fabricado un manual de instrucciones para responder antes los distintos supuestos, ofertas y fraudes

Esta mañana, cuando repasaba la prensa en el ordenador y dudaba entre los asuntos a elegir para comentar en esta columna, llamaron para, muy cortés y educadamente, ofrecerme si podía ser de mi interés los servicios de una nueva empresa funeraria. Me quedé absolutamente descolocada y eso que en los últimos tiempos me he fabricado un manual de instrucciones para responder antes los distintos supuestos, ofertas y fraudes. Me llegan de todo tipo, animándome a que cambie de compañía telefónica, a que compre vino y jamón, que instale paneles solares, me ofrecen rebajas en la factura de la luz si cambio de compañía, me conminan a ponerme en contacto con mi servidor de internet porque puedo quedarme sin servicio.

Yo reacciono según del humor que me pille. A veces digo, "no gracias, no me interesa" de manera educada, otras cuelgo sin decir palabra y algunas, quiero creer que pocas, me despacho a gusto y respondo con más palabras de la cuenta.

Con todo lo peor es que con ese panorama llame quien llame a casa contesto con un irritante ¡DIIGAA!, y desde el otro lado oigo una voz familiar que me contesta: "Pero bueno, a ti que te pasa"…