Creative Pebble Pro: unos altavoces para ordenador asequibles que garantizan diálogos claros y graves sin distorsiones

El volumen de nuestros dispositivos no siempre es el más inmersivo para ver una película en casa ni reproduce bien los bajos para escuchar música desde el ordenador. Aquellos que no quieran gastarse cientos de euros en un sistema de sonido, pueden optar por altavoces más asequibles que tengan una buena calidad, como los Creative Pebble Pro, de 79,99 euros (ahora están rebajados a 71,99 euros).

Los dispositivos los he estado probando durante una semana y media y destacan por tener unos bajos bastante aceptables por su precio. Están diseñados como altavoces para ordenador y no he sido capaz de poner el volumen al máximo porque ya solo con la barra de sonido del ordenador a mitad se escuchaba mucho (tiene buena potencia).

Los Pebble Pro todavía no los he podido encontrar en Amazon, pero sí que están disponibles en la página web oficial. En realidad, se tratan de dos altavoces de color verde oscuro conectados por cable que facilitan la inmersión alrededor de la pantalla del ordenador en el que lo coloques.

El que tengan un cable fijo para unir los dos altavoces lo considero una desventaja. Sobre todo, si tenemos en cuenta que también tiene que conectarse a la corriente. Me parece un uso excesivo de cables del que se podría prescindir añadiendo la tecnología indicada. Eso sí, Creative ha pensado en hacer la vida más fácil al usuario, permitiendo varias opciones de conexión que vienen incluidos en la compra del aparato:

Cable de USB-C a USB-C (desmontable): 1.5 m.

(desmontable): 1.5 m. Cable de USB-C a USB-A (desmontable): 1.5 m.

(desmontable): 1.5 m. Cable de entrada AUX de 3.5 mm (desmontable): 1.2 m

Una vez conectados a la corriente, utilizan tecnología Bluetooth 5.3 para reproducir el sonido de los distintos dispositivos con los que es compatible: Windows PC, Mac, PS5, PS4 Series, Nintendo Switch y el móvil.

Los altavoces son compatibles con ordenadores, smartphones y algunas consolas. Creative

La forma y el tamaño de los altavoces me recuerda bastante al diseño minimalista del altavoz Alexa de tamaño pequeño, pero sin el asistente de voz integrado. Sus dimensiones son de 123 x 123 x 118 mm cada uno y su peso varía: el izquierdo pesa 365 gramos y el derecho 415.

Calidad de audio impecable a un buen precio

La marca ha mejorado el rendimiento de los graves con respecto a modelos anteriores como el Pebble V3, con un nuevo diseño de transductor.

Hay dos tecnologías que garantizan que los diálogos sean comprensibles. Estas son 'Clear Dialog', que hace que las conversaciones se escuchen más claras y nítidas, y 'BassFlex', con el que podrás contar una respuesta de baja frecuencia ampliada y maximizar los graves sin miedo a que haya distorsión de audio.

Las luces LED están de moda

Casi ningún producto electrónico se salva ahora de tener luces LED y los desarrolladores de Pebble Pro no querían quedarse atrás. Por ese motivo, han añadido luces LED RGB con tres efectos de iluminación para ofrecer una estética 'gaming' al escritorio.

A través del icono de la luz, se puede controlar si se quiere que el color vaya cambiando rápidamente, si quiere que lo haga como degradado o que solo se muestre en un color fijo.

Conéctalo a tus cascos o a tu micrófono

Uno de los altavoces tiene dos puertos para que conectes auriculares con cable y escuches el sonido de Pubble Pro directamente en tus oídos, y para un micrófono. Con el SmartComms Kit, la firma asegura que se puede silenciar el micro y que este se active automáticamente al detectar que alguien está hablando con la función 'VoiceDetect'.

Asimismo, cuentan con 'NoiseClean', una tecnología que Creative utiliza para detectar ruidos de fondo estáticos provenientes de otras personas en la llamada y suprime el ruido, centrándose en el usuario con el que realmente está hablando.

Puedes reducir el ruido de una videollamada usando los altavoces y sus puertos para micrófono y cascos. Creative

Puntuación: 8,5 LO MEJOR: relación calidad-precio.

​LO PEOR: usa demasiados cables.

