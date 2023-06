Cómo usar tu móvil viejo como cámara de seguridad

Por increíble que parezca, más allá de estar guardado en una caja, tu viejo móvil tiene una segunda oportunidad como cámara de vigilancia. Si bien es cierto que en la actualidad comprar una cámara de seguridad en Amazon es asequible y, en muchos casos, no llega ni a los 50 euros, lo cierto es que lo que muchos no saben a día de hoy es que puede no costarte nada. Y es que, siendo sinceros, ¿qué hay más barato que un dispositivo antiguo que ande por casa dando vueltas de un lugar para otro?

Una de las ventajas de usar esta técnica es que es compatible tanto con los sistemas operativos de Android como de iOS (Apple). La forma de hacerlo es muy sencillo. En primer lugar, bastará con instalar alguna de las aplicaciones de videovigilancia que se detallan a continuación y dejar el smartphone conectado en un sitio estratégico desde el que quieras que se inicie la grabación. Asimismo, por increíble que parezca, los movimientos de la cámara se pueden monitorizar, ya sea desde el móvil que se usa en el día a día o desde el portátil u ordenador de sobremesa.

Eso sí, es importante tener en cuenta una serie de condicionantes para que todo funcione a la perfección. Es necesario que el móvil que uses como cámara esté conectado a una red WiFi para guardar y reproducir las grabaciones. Además, tendrá que estar enfunchado a la corriente eléctrica para que no se le agote la batería y tener espacio de almacenamiento de sobra para guardar las grabaciones.

¿Cómo hacer de un iPhone Una cámara de seguridad?

Son muchas las aplicaciones que puedes realizar con un iPhone que ya no uses, una de ellas es colocarlo como una cámara de seguridad dentro de tu casa y controlar cualquier actividad. Primero, abre la App Store en tu viejo y nuevo iPhone y busca la app 'Alfred Home Segurity Camara' en ambos dispositivos. Funciona sin problemas a través de Wi-Fi, 3G y LTE.

Alfred Cámara de Vigilancia en App Store Getty Images/iStockphoto

Una vez que la hayas descargado, es momento de ajustar estratégicamente tu antiguo iPhone como si fuera una cámara. Ya solo queda probar tu iPhone antiguo como una cámara y ver en vivo en el nuevo dispositivo todo lo que sucede en tu casa en directo de alta calidad y desde cualquier lugar. Pero ahí no acaba la cosa porque además cuenta con un servicio de alertas instantáneas cuando la cámara capte cualquier movimiento.

También incluye un filtro de luz baja que refuerza la seguridad cuando esté oscuro y una cámara 360 con zoom que cubre un área más grande con ambas lentes. Otra de sus características es el WALKIE-TALKIE, que sirve para disuadir a los ladrones, interactúa con los visitantes o las mascotas y consuela a los bebés.

Cómo convertir tu viejo móvil Android en una cámara de vigilancia



En el caso de Android, se recomienda usar la Camy videovigilancia para el hogar, una app que funciona a la para transformar un antiguo móvil en una cámara de vigilancia. Bastará con instalar la aplicación, después se instala la aplicación en el móvil con el que accederemos a la emisión en directo y listo. Una simple captura de código QR da acceso al control a distancia de la grabación.

Camy videovigilancia para el hogar Getty Images/iStockphoto

Entre sus funcionalidades, destaca el uso de la cámara trasera y la delantera, dispone de detección de movimiento y hasta se puede utilizar la cámara de vigilancia de noche; ya sea gracias al filtro incluido de baja iluminación o activado el flash de la cámara a distancia.