Cómo seguir en directo el lanzamiento de los móviles Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro

Los móviles de Google no son los dispositivos más conocidos del gigante tecnológico. De primeras el usuario medio no asocia a la compañía en esta vertiente. Sin embargo, los Google Pixel tienen no pocos adeptos, en especial cuando se descubren su calidad y prestaciones.

Tras haberse hecho esperar, hoy llegan oficialmente los Pixel 6, su nueva generación de teléfonos, compuesta por el Google Pixel 6 y el Google Pixel 6 Pro. El evento internacional tiene lugar a las 19.00 hora española y puede seguirse desde varias plataformas, entre ellas a través del perfil Made by Google en YouTube.

Se da la circunstancia de que, más allá de los detalles que ha avanzado Google, las filtraciones, producidas de manera masiva, han motivado que se sepa ya casi todo de los teléfonos. Los Google Pixel 6 revisten numerosas especificaciones llamativas, empezando por Google Tensor, el primer procesador para smartphone desarrollado por la marca.

También atraen los colores y el diseño, en especial por el adiós al módulo tradicional y su sustitución por una amplia banda horizontal para alojar las cámaras traseras, que una vez más ofrecerán sugerencia y nivel fotográfico. De hecho, una de las funciones estrella es Magic Eraser, una ‘goma mágica’ para borrar figuras no deseadas en una foto (uno de los vídeos promocionales filtrados muestra un ejemplo de lo que puede hacerse al respecto).

Cabe señalar que, salvo gran sorpresa, el Google Pixel 6 y el Google Pixel 6 Pro, por supuesto con Android 12 de fondo, no se comercializarán de momento en España, que a priori no aparece entre los países europeos elegidos. Ya pasó antes con el Google Pixel 4a con conectividad 5G y con el Pixel 5, ya que aquí el último Pixel en llegar fue el 4a con 4G.

