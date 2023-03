Cómo se repara un móvil reacondicionado: tres etapas para certificar su calidad

Cada vez más personas apuestan por la tecnología reacondicionada como alternativa a los productos de nuevo uso. Los móviles, tablets y ordenadores reacondicionados son una alternativa económica y renovable que facilita un importante ahorro económico a la par que un consumo ecorresponsable de las materias primas.

Pero, ¿cómo son inspeccionados y reparados los móviles reacondicionados que encontramos en el mercado? Estos productos deben ser examinados, reparados y sometidos a un exhaustivo proceso de verificación, comprobación y limpieza, para venderse posteriormente a un precio reducido y con todas las garantías.

La compañía de reparación y venta de dispositivos móviles reacondicionados CertiDeal explica en qué consiste este proceso de verificación, qué características se analizan y qué actores participan en la puesta a punto de estos teléfonos inteligentes.

Las tres etapas del reacondicionamiento: verificación, prueba y certificación

“Nuestro proceso de reacondicionamiento se lleva a cabo a través de más de 30 puntos de control, en nuestras propias oficinas y de principio a fin, lo que nos permite ofrecer el mayor estándar de calidad, y así certificar el funcionamiento como un móvil completamente nuevo, con garantía durante 3 años”, señala Iñigo Giner, Country Manager de CertiDeal para España.

Cada producto tecnológico reacondicionado debe seguir un proceso de aprobación formado por tres etapas fundamentales: verificación, prueba y certificación.

En primer lugar, es necesario revisar el producto y verificar que cumple con la normativa: el dispositivo debe estar desbloqueado y ser libre, y no debe figurar en ninguna lista negra, es decir, su venta no debe estar prohibida ni puede haberse denunciado su robo. De lo contrario, no se podría comercializar con dicho producto.

Durante la segunda fase se realizan las pruebas del producto, para comprobar la calidad funcional del móvil. En su caso, los técnicos efectúan diferentes pruebas al teléfono inteligente en 32 puntos de control: capacidad de la batería, calidad de la llamada, cámara, bluetooth, etc. Esta revisión se ejecuta en las propias instalaciones de la compañía y por sus propios técnicos, quienes hacen un control funcional y estético del teléfono.

La certificación del smartphone supone el último paso. Los aparatos que pasan con éxito la verificación y las pruebas son certificados para su puesta a disposición del cliente, así como categorizados según el grado estético. Tras la certificación, ya se puede poner a la venta el dispositivo de forma totalmente segura. “Ningún producto se vende sin nuestra certificación y garantía de 36 meses, equiparándolo con la garantía de los móviles nuevos”, explica el gerente de la compañía.

Reparadores, verificadores y equipo de control

¿Quién se encarga de la verificación del reacondicionamiento? La compañía de venta y reparación señala que en su proceso de recuperación y gestión de la calidad intervienen diferentes agentes.

En la puesta en marcha de estos productos participan verificadores, técnicos de reparación y responsables logísticos. Todos ellos forman parte de un equipo multidisciplinar de control de calidad que pone a prueba el terminar y cuya labor fundamental es certificar el correcto funcionamiento del dispositivo. Asimismo, el equipo de preparación de pedidos se encarga de poner a punto el dispositivo: limpieza, aspecto estético e impresión de la etiqueta identificativa.

La batería: el elemento que más se sustituye

Uno de los elementos más sustituidos y reparados en el proceso de reacondicionamiento es la batería. En este sentido, es importante que las baterías sean originales y, si se sustituyen, se opte por baterías de máxima calidad para garantizar su vida útil el máximo tiempo posible.

Cuando es necesario sustituir una batería dañada por otra nueva, los técnicos de CertiDeal vuelven a testar el producto y lo someten a otro proceso de verificación, en esta ocasión, de siete puntos de control. Los expertos de la compañía, además, realizan controles mensuales de calidad de la batería de los terminales que tienen a su disposición.

Es fundamental que al adquirir un smartphone reacondicionado se verifique en los ajustes la capacidad real de la batería: esta nunca debería ser inferior al 80%, según fuentes de CertiDeal.

En definitiva, todo este proceso de reacondicionamiento debe garantizar que el funcionamiento del móvil es el óptimo y que está listo para tener una segunda vida.

