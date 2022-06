Cómo limpiar el portátil por dentro

Para limpiar el interior de un ordenador hay que ser extremadamente cuidadoso, ya que sino puedes dañar algunas de sus partes. Es una tarea que no se recomienda hacer si no tienes experiencia, sin embargo, siguiendo los pasos adecuadamente no es un proceso muy complejo.

Se recomienda hacerlo al menos cada seis meses, ya que el polvo y las partículas que puede aspirar el portátil por los ventiladores afectan al flujo de aire y hace que este se caliente más, afectando a su rendimiento y a su vida útil.

Pasos para limpiar el portátil por dentro

Desde el portal especializado cashconverters.es indican que, para limpiar un portátil, solo se necesita un bote de aire comprimido especial para componentes electrónicos y señalan unas pautas a seguir para realizarlo.

Apaga el portátil y desenchúfalo de cualquier fuente de energía. Colócalo boca abajo sobre un paño para que no se deslice ni se ralle. Desatornilla el panel inferior del portátil, puede ser de una única pieza o de varias dependiendo del modelo y la marca. Busca el ventilador de refrigeración y dispara el aire comprimido del bote para eliminar todo el polvo que pueda tener. Puedes hacer lo mismo con el resto de componentes de la parte trasera del ordenador en el caso de que tengan polvo o suciedad, siempre que los manipules con cuidado y lo dejes todo conectado tal y como estaba. Cuando todo esté limpio, vuelve a atornillar el panel inferior del portátil.

