Cómo limpiar y mantener tu aparato de aire acondicionado para alargar su vida útil

La ola de calor supone la puesta en marcha de los sistemas de climatización para mantener una temperatura 'fresca' en el hogar. El ventilador, el famoso pingüino o el aire acondicionado se convierten en los mejores amigos del hombre para combatir las altas temperaturas.

Además, con el calor que está haciendo en nuestro país durante el verano, a veces apetece quedarse en casa que salir a la calle. No obstante, si estamos en nuestros hogares, es lógico que hagamos uso del aire acondicionado para no 'morir abrasados'.

El uso continuo de este dispositivo no solo dispara la factura de la luz, debido a que también se acumula polvo y suciedad en su interior. Si no se realiza un mantenimiento oportuno, el aire acondicionado podría no enfriar lo suficiente e incluso expulsar malos olores. Aunque en el caso de que quieras limpiar dicho sistema de climatización, puedes seguir los siguientes consejos.

Cómo limpiar el aire acondicionado

En una nota de prensa enviada a los medios, Junkers Bosch recuerda que un correcto mantenimiento de los equipos de climatización alarga la vida útil y asegura un óptimo funcionamiento. Pero, ¿qué factores se deben tener en cuenta a la hora de limpiar un aire acondicionado?

La entidad recalca la importancia de confiar esta tarea al servicio técnico para asegurar un rendimiento óptimo y una mejora de la eficiencia energética. Aunque si el usuario quiere quitar la suciedad del aire acondicionado por cuenta propia, es recomendable limpiar y desinfectar los filtros, ya que son los encargados de eliminar las micropartículas y filtrar el aire. Además, en el caso de haya una acumulación de suciedad, no solo puede repercutir negativamente al funcionamiento, sino que también podría desprender malos olores.

