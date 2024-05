Cómo instalar Android 15 en tu móvil paso a paso: prueba el nuevo sistema operativo de Google

DALL-E via Bing Image Creator

La primera versión beta de Android 15 llego a mediados de febrero para que los desarrolladores comenzasen a optimizarla y pulirla de cara a su finalización a finales de verano. Ahora, tras el segundo día del evento de desarrolladores de la marca, el Google I/O, se ha lanzado la beta 2 del sistema operativo.

El nuevo sistema operativo de Google, Android 15, llegará en su forma completa en verano de 2024. Mientras tanto, podemos disfrutar de su segunda versión beta, la cual incluye muchas novedades para varias firmas de dispositivos móviles. Si no puedes esperar a conocerlas, esto es lo que debes hacer para tener la beta 2 de Android 15 en tu móvil.

¿Cómo instalar Android 15 paso a paso?

Como decimos, puedes tener la nueva imagen de sistema operativo de Google, ya que da la oportunidad de instalarlo en tu dispositivo de manera manual. Lo primero de todo es descargar la imagen de fábrica para el dispositivo en concreto, ya que cada uno tiene la suya propia para después poder instalarlo, aunque no todas sus características están operativas por el momento para las marcas de Xiaomi, OPPO y HONOR.

Recordamos que esta versión beta es casi para desarrolladores, por lo que se pueden producir fallos y no tener las características al completo o que no funcionen correctamente. Aun así, simplemente con seguir 5 sencillos pasos podrás tener Android 15 en tu móvil y en el momento que los termines, si lo has hecho bien, reinicia tu dispositivo para que inicie con la nueva versión.

Descarga la imagen de fábrica de Android Beta correspondiente a tu dispositivo desde la página web oficial. Guarda el archivo en el almacenamiento interno de tu móvil. Arranca tu dispositivo en modo recuperación o 'recovery'. Conecta el dispositivo por USB a un ordenador donde hayas instalado los drivers ADB. En el ordenador, abre la consola de comandos y utiliza el comando 'adb sideload' para instalar el paquete de la imagen que has descargado. Reinicia el dispositivo para iniciarlo con Android 15.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.