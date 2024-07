Así es como han accedido al móvil del hombre que intentó asesinar a Trump y esto es lo que han encontrado

El expresidente Donald Trump fue víctima de un atentado contra su persona el pasado 13 de julio, mientras se encontraba en Butler (Pennsylvania, Estados Unidos) ofreciendo un mitin como candidato republicano a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. El político y magnate neoyorquino llevaba apenas once minutos de discurso cuando sonaron unas detonaciones, se echó la mano a la oreja derecha, se lanzó al suelo junto a sus guardaespaldas e, instantes después, Trump enseñó su rostro manchado de sangre.

El autor de los disparos fue identificado como Thomas Matthew Crooks, un joven de tan solo 20 años de edad que vivía en Bethel Park, en un suburbio de Pittsburgh, a unos 70 kilómetros del lugar del tiroteo. Este individuo, que intentó asesinar a Donald Trump, tenía fotos en su teléfono del expresidente republicano, el presidente Joe Biden y otros funcionarios, incluido el fiscal general Merrick Garland y el director del FBI Chris Wray.

Además, los investigadores que revisaron los dispositivos de Thomas Matthew Crooks también descubrieron que el tirador buscó las fechas de la Convención Nacional Demócrata, así como las apariciones de Trump.

Thomas Matthew Crooks. Archivo

Por si fuera poco, Crooks también había buscado información sobre el "trastorno depresivo mayor, según tres personas familiarizadas con la investigación", indica la agencia Associated Press News. No obstante, dicho medio de comunicación agrega que "los estudios han demostrado que la gran mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas, y los expertos dicen que la mayoría de las personas violentas no padecen enfermedades mentales".

¿Cómo accedieron al móvil de Thomas Crooks?

Según informa Associated Press News, "el FBI está investigando el tiroteo como un posible acto de terrorismo interno, pero aún no ha encontrado un motivo ideológico claro", agregando que "el FBI tuvo acceso al teléfono móvil de Crooks, revisó su ordenador, su casa y su coche".

Pero, ¿qué herramienta usó el FBI para acceder a los dispositivos de Crooks? El diario Bloomberg informa que la agencia federal empleó el software Cellebrite para acceder al smartphone mediante la fuerza bruta.

Por si no lo sabías, Cellebrite es un conjunto de herramientas de software y hardware que fuerzan el desbloqueo de un móvil para acceder a su información, es utilizado por gobiernos y grandes compañías de todo el mundo, tiene un uso bastante limitado, no recaba datos y es capaz de averiguar el código PIN o la contraseña de un teléfono de forma sencilla.

