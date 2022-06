Cómo funcionan los termómetros inteligentes para controlar tu temperatura desde el móvil

Con la pandemia, la toma de temperatura se ha vuelto algo imprescindible para acceder a todo tipo de lugares. Por ello, el uso de termómetros que usan infrarrojos para medir la temperatura al instante ha crecido de forma notoria.

Esto es así, que los desarrolladores de teléfonos móviles han adoptado esta idea y han empezado a incorporar termómetros inteligentes que funcionan por infrarrojos. Huawei fue la primera compañía en usar está tecnología en sus teléfonos Honor Play 4 y Play 4 Pro.

¿Cómo funcionan?

La compañía explica en un video publicado en Weibo, una red social china, el funcionamiento de esta herramienta. Este tiene como eje el sensor infrarrojo incluido en el bloque de la cámara trasera, el cual permite tomar la temperatura al abrir la aplicación y acercar el teléfono a la frente.

El sensor es capaz de captar temperaturas que oscilan entre -20 y 100 grados centígrados, según especifica la ficha técnica de estos dispositivos. Este intervalo de medición es bastante mayor que el de los termómetros digitales, que detectan temperaturas de entre 32 a 42,9 grados centígrados.

¿Son fiables estos termómetros?

La calidad y fiabilidad de los termómetros inteligentes no depende el tipo de teléfono móvil, sino del sensor infrarrojo. Según el profesor del laboratorio de base de datos y sistemas distribuidos de UTAD, Rafael Socas "el procesador, la memoria y el resto de elementos del teléfono no influyen en su capacidad para detectar la temperatura con precisión. Que este termómetro incorporado sea mejor o peor no depende del móvil, sino de la calidad del sensor térmico que se utilice".

Sin embargo, los sensores infrarrojos que incorporan estos móviles son menos precisos que los termómetros digitales, pero son más baratos y ya están integrados en el dispositivo.

