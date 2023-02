Cómo elegir el mejor móvil según lo que buscas: características en las que debes fijarte

Antes de adquirir un móvil, lo normal es que los usuarios se fijen en un sinfín de características para asegurarse de que el que compran sea el mejor y merezca la pena gastar su dinero en él. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es consciente de que la búsqueda puede ser complicada, puesto que los smartphones actuales cuentan con muchas similitudes y con especificaciones muy concretas que pueden no llegar a entenderse.

Teniendo en cuenta que los teléfonos son dispositivos que se usan diariamente por la mayoría de personas que poseen uno, la asociación privada independiente y sin ánimo de lucro ha querido publicar una guía de en qué se deben fijar para comprar uno nuevo. Además, han aprovechado para recordar que en la web suele haber distintas plataformas oficiales desde las que adquirirlos, por lo que recomiendan comparar precios y estar atentos a posibles descuentos.

¿Qué sistema operativo escoger?

La OCU aconseja que el usuario elija un software al que ya esté acostumbrado, es decir, si su anterior móvil era un iPhone, que siga apostando por iOS y, si tenía Android, lo mantenga. La razón que da es que, pese a que se pueda hacer más o menos lo mismo y tengan acceso a casi las mismas apps, puede resultar complicado acostumbrarse.

Sobre iOS, detallan que es un sistema "muy estable, intuitivo y fácil de usar" y que existen modelos de hace 5 años que pueden actualizarse a la última versión, por lo que la vida útil se prolonga. No obstante, recalcan que no hay mucho donde elegir, porque todos los móviles iOS son de Apple.

Por su parte, Android lo definen como "un sistema abierto" que cualquier fabricante puede aplicar a sus terminales. Según la OCU, sobresale por la posibilidad de personalización de su interfaz, la variedad de aplicaciones y la amplia gama de smartphones entre los que se puede escoger de distintas marcas y precios.

Hay que tener en cuenta que los últimos modelos de Huawei, aunque mantengan el sistema operativo Android, no tienen servicios de Google. Esto se debe al veto que sufrió la firma en Estados Unidos en 2019, sin embargo, las apps que generalmente se encuentran en la Play Store pueden adquirirse como APK o desde la tienda de aplicaciones AppGallery.

Conexión 5G

La tecnología 5G todavía no está disponible en todos los smartphones y, de hecho, en España hay zonas en las que las redes 5G no se han desplegado. No obstante, esta conexión permite navegar a velocidades de hasta 800 Mbps frente a los 30 Mbps del 4G.

Hay veces que las marcas optan por ofrecer una versión normal y otra 5G que vale más. "Teniendo en cuenta que los españoles cambiamos de teléfono de media cada 2 o 3 años, si no vives en alguna de las zonas en las que tu operador ofrece cobertura 5G, quizá sea mejor que esperes a realizar esta inversión, pues la oferta de teléfonos aún es escasa y muy cara", comentan desde la OCU.

Tarjeta dual SIM

Si vives en el extranjero, es posible que te interese tener una línea para el país en el que resides y otra para hablar con tu familia. Lo mismo podría ocurrir si quieres separar lo laboral de lo personal y tener un número distinto para asegurarte de que nadie del trabajo te llame en vacaciones.

Para casos como los citados, existen móviles con dos ranuras para introducir dos tarjetas SIM. Tal y como dicen en la OCU, hay empresas que incluyen esta opción, pre renuncian a la ranura para introducir la tarjeta SD. Los usuarios que utilicen mucho espacio del móvil y generalmente tengan que recurrir a más espacio con micro-SD deberán tenerlo en cuenta.

Precio de los móviles

Dependiendo de lo que el cliente esté dispuesto a pagar por su nuevo smartphone, tendrá que mirar entre los de gama premium, que cuestan más de 800 euros; los de gama media, que van desde los 300 a los 800 euros; y los de gama baja, que pueden llegar a costar menos de 300 euros.

La cámara de fotos

A algunos esta característica les resultará indiferente, pero para muchos el móvil se ha convertido en un sustituto de las cámaras. Aquellos que quieran guardar fotografías como recuerdo en alta calidad tendrán que cerciorarse en los megapíxeles de las cámaras traseras y delanteras. Hay modelos que solo tienen 8 MP y otros que alcanzan los 100 MP.

La batería del móvil

Es importante asegurarse que un dispositivo que vamos a usar cada día y, posiblemente, durante varias horas tenga una buena autonomía. Para ello, los usuarios deben fijarse en la batería que se mide en miliamperios por hora (mAh) y que ronda entre los 2.000 y los 6.000 mAh. Más allá de eso, hay que leer la opinión de los usuarios sobre la durabilidad de la batería y asegurarse de que esta no se fastidia rápidamente.

