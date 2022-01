La versión beta de iOS 15.4 agrega la función de permitir que los usuarios puedan usar Face ID para desbloquear sus iPhone mientras llevan la mascarilla puesta, y sin tener que llevar un Apple Watch en sus muñecas.

Para usar este servicio, los usuarios deberán acceder a ‘Ajustes’ → ‘Configuración’ para escanear sus rostros en la opción ‘Usar Face ID con mascarilla’. La función indica que el iPhone podrá identificar al usuario si reconoce los rasgos identificativas de la zona de los ojos mientras están mirando al dispositivo.

La función se activa cuando se realiza una exploración completa del rostro con la mascarilla puesta, además, iPhone solicita que el usuario se quite las gafas -en caso de llevarlas- para realizar un lectura de los ojos.

Applesfera señala que “este tipo de identificación necesita de un iPhone 12 o iPhone 13 para funcionar, de modo que los iPhone X y los XS no admitirán esta nueva identificación aunque tengan Face ID”.

Los usuarios deberán mirar a sus dispositivos para desbloquearlos mientras llevan la mascarilla puesta, además, Apple indica que Face ID ofrece mejores resultados cuando está configurado para reconocer la cara al completo sin mascarilla.

Pedro Aznar, director de Applesfera, ha probado la función e indica en su perfil de Twitter que “la detección con mascarilla es increíble: instantánea”, añadiendo que “no se ha rebajado el nivel de seguridad para ello. Lo que hace iOS es buscar más patrones matemáticos en la zona de los ojos, pero si no encuentra los suficientes como para identificarte, no te dejará entrar”.

Un apunte aquí: no se ha rebajado el nivel de seguridad para ello. Lo que hace iOS es buscar MÁS patrones matemáticos en la zona de los ojos, pero si no encuentra los suficientes como para identificarte, no te dejará entrar. Aún así, funciona muy muy bien, incluso con gafas. — Pedro Aznar (@pedroaznar) January 27, 2022

