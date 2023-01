Las rebajas de enero son, para muchos, el momento perfecto para apostar por aquellos productos que requieren de cierta inversión, pero que, gracias a la campaña de invierno, pueden conseguirse un poco más baratos. Así, artículos como aspiradoras sin cable, televisiones u otros aparatos tecnológicos son algunos de los más buscados en estas fechas promocionales. Esos y, por supuesto, los catálogos del sector textil, puesto que este momento del año también es una buena oportunidad para renovar nuestro vestidor, ya sea con propuestas más económicas para terminar la temporada o con prendas de colecciones anteriores que anticipan el armario estival.

Sin embargo, la cuesta de enero y el gasto extra que supone la Navidad no siempre deja un montante sobrante para destinarlo a estos gastos. Pero, lo bueno de este periodo, es que no solo encontramos artículos de precios elevados a menos coste, sino que también podemos concedernos pequeños caprichos que apenas notará nuestro bolsillo. Y no, nos referimos solo a objetos poco prácticos, puesto que hay artículos tan interesantes como auriculares inalámbricos que sí vas a poder permitirte este enero.

Estos dispositivos son los wearables más populares y son muchos los que los emplean a diario para escuchar su playlist favorita de camino al trabajo o para tener la posibilidad de realizar videollamadas en manos libres. Si juntamos estas prestaciones ventajosas con un precio irresistible, ¿qué más se puede pedir? En 20deCompras lo hemos buscado por ti: el modelo de Seeenk, a la venta en Amazon, cuesta hoy 8,99 euros, un precio que no puede pasar desapercibido y menos si comprobamos el número de opiniones que han cosechado.

Estos auriculares reúnen más de 15.000 valoraciones. Amazon

Más de 15.500 valoraciones avalan este modelo de auriculares inalámbricos, colándose así en el ranking de los favoritos de los usuarios de Amazon. Y es que, además de las numerosas opiniones que pueden leerse en la web del gigante de las compras online, este modelo roza las cinco estrellas doradas (máxima puntuación de la web), fruto del contento generalizado de aquellos que le dieron una oportunidad. Uno de los que se han animado a dejar su comentario asegura que "para el precio que tiene" le han sorprendido, seguido de otro que afirma que "se escuchan muy bien, son muy cómodos y se adaptan a la oreja perfectamente". Pero, ¿cuáles son las prestaciones que le valen tan buenas recomendaciones?

Las características de estos cascos ‘bluetooth’

Emparejamiento rápido y estable. Gracias al bluetooth 5.2, los auriculares de Seeenk garantizan una conexión más estable, menor latencia (el retardo entre que pedimos una acción y llega la reacción del dispositivo).

Gracias al bluetooth 5.2, los auriculares de Seeenk garantizan una conexión más estable, menor latencia (el retardo entre que pedimos una acción y llega la reacción del dispositivo). Calidad de sonido asegurada . La tecnología de reducción de ruido permite la calidad de sonido y llamadas más claras, ofreciéndole una alta calidad estéreo y de alta fidelidad, dos requisitos esenciales a la hora de escoger unos auriculares sin cables.

. La tecnología de reducción de ruido permite la calidad de sonido y llamadas más claras, ofreciéndole una alta calidad estéreo y de alta fidelidad, dos requisitos esenciales a la hora de escoger unos auriculares sin cables. Autonomía probada. La base de carga magnética permite usar los auriculares hasta 24 horas seguidas, siempre que la tengamos cerca, pues con una sola, el tiempo de reproducción continua será de unas cuatro horas.

