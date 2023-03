Todavía faltan unos meses para que el iPhone 15 salga a la venta. Pocos detalles se conocen del nuevo terminal de Apple, pero ya se han filtrado imágenes del diseño con USB-C para adaptarse a la regulación europea que obliga a adaptar los cargadores para que tengan un formato universal. La firma de la manzana tampoco ha confirmado la fecha del Keynote en el que presentan este y otros móviles y dispositivos de nueva generación. Lo que está claro es que, mientras tanto, son muchos los usuarios que apuestan por esta marca para su smartphone y que podemos aliviar la espera apostando por el último modelo, el iPhone 14, en el recién lanzado color amarillo.

La calidad de su cámara, su conectividad y sus métodos para garantizar la seguridad son solo algunos de los motivos que convierten a esta marca en una de las favoritas de los usuarios. Sin embargo, estos terminales no se libran de la falta de espacio que acusan todos los smartphones. No importa que contemos con más de 120 gigas de almacenamiento interno, que los datos de las aplicaciones que empleamos, las fotos, vídeos, las conversaciones en los servicios de mensajería instantánea y demás archivos terminarán copando todo este espacio, lo que puede dar lugar a problemas en el rendimiento del terminal. Y las tarjetas de memoria como la de SanDisk para aumentar la capacidad de los dispositivos no siempre son la mejor solución, sobre todo si podemos elegir mejor dispositivo como una memoria flash que funciona como un disco duro externo... ¡pero para el móvil!

Este invento ya ha sido avalado por más de 43.000 usuarios en Amazon que han elegido el USB de la marca SanDisk como dispositivo para ampliar la memoria del iPhone y evitar, así, los problemas en la fluidez de uso y en la descarga de archivos que esto puede ocasionar. Este modelo está disponible en varias capacidades, actualmente (y durante la redacción de esta noticia), en las de 64, 128 y 256 gigas para que cada usuario escoja la que más le convenga en función de sus necesidades.

Realiza copias de seguridad automáticas de tus fotografías y vídeos. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: iXpand Go Descripción: Memoria flash USB de 128 GB con entrada para iPhone y iPad. Ayuda a liberar espacio y es la solución para realizar copias de seguridad automáticas de fotos y vídeos. Marca: SanDisk Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 44.99 Imagen:

Con más de 43.000 valoraciones, la propuesta de SanDisk es la favorita de los usuarios de Amazon, quienes, además, le han otorgado una nota media de 4,3 sobre cinco. Opiniones que avalan las prestaciones del iXpand Go por las que merece una oportunidad, como la memoria extra de 128 GB, velocidad de procesador de 1 GHz y una velocidad de lectura de 130 MB por segundo. Prestaciones técnicas a las que se suma una usabilidad que se convierte en el verdadero reclamo de este producto.

Por un lado, es de gran utilidad para liberar espacio de tu iPhone: solo hay que conectarlo en la entrada de carga para descargar todos los archivos que queramos almacenar o llevar a otra memoria externa de mayor capacidad. Además, realiza copias de seguridad automática de fotos y vídeos para que podamos salvaguardarlos ante algún imprevisto: solo hay que conectarlo en la entrada de carga y esperar. Aunque su característica más interesante y novedosa creemos que es la capacidad que ofrece para que podamos grabar vídeos directamente en el iXpand Flash Drive Go, evitando que el móvil almacene documentos pesados y, por otro, que el clip pueda cortarse en algún momento por falta de memoria.

Además, a la hora de exportar todos los datos almacenados en el dispositivo al ordenador, no hay que preocuparse por los tiempos de descarga: la velocidad que ofrece este USB 3.0 es alta y apenas nos llevará unos minutos.

Solo pesa 7 gramos, por lo que lo podemos llevar encima sin problemas. Amazon

