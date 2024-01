Estas son las ciudades en las que más usamos el móvil en España: descubre si la tuya está en la lista

El uso excesivo del móvil se ha convertido en debate constante a todos los niveles. El creciente uso del término ‘nomofobia’ —miedo a no tener el móvil cerca— o la búsqueda de una regulación sobre su uso en colegios y centros educativos son conceptos que están cada vez más extendidos entre los españoles.

Incluso, en esta línea sobre su empleo por parte de los más pequeños, España acaba de anunciar que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) está desarrollando una herramienta para verificar la edad de los usuarios en Internet, de manera que los menores no puedan acceder a contenidos inadecuados en la red, como pornografía, imágenes violentas, apuestas online o compras de alcohol y otros productos restringidos a adultos.

Sin embargo, no es una cuestión de que se limite el acceso solo a los niños. El smartphone se ha convertido en una prolongación de nuestro cuerpo y esto preocupa cada vez más a los expertos. Pero es posible que no solo los entendidos se estén dando cuenta de los problemas derivados de no soltar el móvil: al 69% de los españoles le gustaría reducir su uso del móvil, según un estudio elaborado por la plataforma Preply.

Ahora que arranca 2024 y llegan los famosos propósitos de año nuevo, puede que junto a dejar de fumar e ir al gimnasio aparezca entre los españoles un reto diferente: disminuir el uso del móvil.

Las ciudades más enganchadas al móvil

Según este estudio de Preply, Málaga, Valladolid y Palma de Mallorca lideran la clasificación en uso del smartphone. Al final de la lista se encuentran San Sebastián, Vigo, Bilbao y Vitoria.

Desde la plataforma explican el mecanismo utilizado: “Hemos preguntado a los españoles sobre la frecuencia con la que usan el móvil para diferentes actividades sociales (leer noticias, usar las redes, mensajear, etc.). A cada respuesta se le atribuye un valor del 1 al 10, siendo 10 la frecuencia más intensa y 0 la menos frecuente”.

A nivel geográfico, añaden, “el estudio no dibuja grandes diferencias territoriales a nivel de uso del móvil, si bien la clasificación refleja que las ciudades más despegadas se encuentran en el norte peninsular”.

La lista completa del uso del móvil según la ciudad. Preply

Los usos más comunes del smartphone

El estudio también ha preguntado a los españoles por las acciones más comunes para las que necesitan su teléfono. Su uso inicial, para atender y realizar llamadas, parece perder fuerza. Usar el móvil para leer y contestar mensajes de WhatsApp (8,4) y meterse en redes sociales (7,7), se sitúa por encima de hacer llamadas (7.6) y leer noticias (7.5).

Principales usos del smartphone. Preply

Por edades, la población entre 35 y 44 años lidera en el uso de mensajería (8,5), mientras los de entre 45 y 54 lo usan para la comunicación directa de la llamada (7,8). La Gen Z lidera la tabla en el uso de las redes sociales (8,0).

En total, los españoles pasan de media algo más de 2 horas (2,04) usando apps de mensajería, y es la Gen Z (2,93) quien más recurre a estas aplicaciones, seguida por los jóvenes entre 25 y 34 años (2,63) y los adultos de entre 35 y 44 años (2,14).

Por ciudades, Córdoba (2,41), Málaga (2,32) y Santa Cruz de Tenerife (2,31) son las que dedican más tiempo a ‘wasapear’.

Tiempo de uso de las apps de mensajería al día. Preply

El estudio muestra que casi 1 de cada 4 españoles (24,96%) pasa más de 4 horas al día comunicándose por estos chats, incluso un 4,77% supera esa cifra.

Por el contrario, un 20% suele invertir media hora o menos en esta vía, y un 4,03% nunca la usa.

¿Dónde usamos el móvil los españoles?

El teléfono móvil se ha convertido en el accesorio imprescindible en nuestro día a día. Su uso para comunicarnos, consultar información o hacer compras lo ha convertido en un eje central de nuestra vida, tanto para trabajar como para hacer fotos en vacaciones, alcanza hoy un nivel de omnipresencia en nuestra vida.

Los ‘tiempos muertos’ triunfan a la hora de consultar nuestro móvil. Así, el uso en el transporte público destaca como el más común, y está estrechamente relacionado con las actividades más usuales: contestar mensajes y comprobar las redes sociales. Por detrás queda su uso doméstico, que es mayor en la cama (6,9) que en el baño (6,4).

Situaciones en las que más usamos el móvil. Preply

Por último, es importante resaltar que una parte importante de los españoles admiten usarlo mientras comen (5,4), lo que muestra la gran penetración de estos aparatos en nuestra vida.

Otro dato llamativo que arroja la encuesta es el uso del móvil al volante. Esta grave práctica obtiene una puntuación de 3,6, y es ligeramente más habitual en hombres (3,7) que mujeres (3,5). Por edades, la población entre 25 y 34 años (4,2) es ligeramente más tendente que los más jóvenes (la Gen Z obtiene una puntuación de 4).

Las redes sociales, nuestro entretenimiento favorito

La encuesta también se interesa por la frecuencia con la que suben contenido a las redes sociales si acuden a un evento significativo, como conciertos o bodas, vemos una vez más que los millennial y Gen Z no pierden el tiempo (empatan con una puntuación de 6,5), seguidos de los usuarios entre 35 y 44 años (6,2).

Por sexo, las mujeres exponen más su vida cotiana (6,1) por encima de los hombres (5,6) y a nivel geográfico, Las Palmas de Gran Canaria (6,4), Málaga (6,3) y Córdoba (6,3) se destacan como las ciudades que más “instagramean”. Ciudades como Murcia o Madrid se sitúan en la media nacional (5,9), mientras los vitorianos son los más celosos de su vida privada (5,1).

La nomofobia, un problema para los españoles

Preguntados por si creemos que debemos reducir el uso del móvil, el 16% considera que se lo plantea muy a menudo, y un 21,8% a menudo. Un 31% lo hace “a veces”, mientras solo el 13% no lo hace nunca. En total, el 69% de los españoles cree que debería reducir su uso.

El estudio otorga mayor preocupación a las mujeres, con una puntuación de 6,5, que a los hombres respecto a la necesidad de reducir su uso (6). La Gen Z, jóvenes entre 16 y 24 años, (6,9) es más consciente de su nomofobia, seguidos de cerca por los millenials de entre 25 y 34 años (6,8). En el extremo contrario, los mayores de 65 cierran la lista (5).

