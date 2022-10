Boston Dynamics y otros fabricantes de robots se comprometen a no crear armamento

El conocido perro robótico de Boston Dynamics no volverá a equipar un arma a partir de ahora, o al menos esa es la intención de la compañía. Después de que estas máquinas se hayan visto en alguna ocasión portando un arma, la firma tecnológica y otros cinco fabricantes han firmado un compromiso de no armar a sus robots y que revisarían cuidadosamente la aplicación de sus clientes "cuando sea posible".

Boston Dynamics ha sido respaldada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA). No obstante, con esta decisión de no armar a Spot, este solo se podrá usar para misiones que no impliquen las armas, como las operaciones de vigilancia.

"Estamos convencidos de que los beneficios para la humanidad de estas tecnologías superan con creces el riesgo de un mal uso, y estamos entusiasmados con un futuro brillante en el que los humanos y los robots trabajen codo con codo para abordar algunos de los desafíos del mundo", detallaron las empresas que firmaron el compromiso.

Las empresas que han acordado comprometerse a que sus robots no porten armas son: Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYBotics, Clarpath Robotics, Open Robotics y Unitree.

Boston Dynamics en contra de las armas en Spot

Antes de este acuerdo, la compañía ya había mostrado su rechazo a que los clientes de Spot usasen el robot cuadrúpedo con armas. De hecho, el año pasado, un grupo de artistas equipo a un Spot con una pistola de paintball y lo denominó 'Spot’s Rampage', algo que Boston Dynamics terminó criticando.

Según un comunicado, la empresa no estaba de acuerdo con el "uso provocativo" de su dispositivo y se mostraba en contra de cualquier representación con Spot que "promueva la violencia, el daño o la intimidación".

Boston Dynamics señalaba que el arte provocativo podía "impulsar un diálogo útil sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas", pero Spot’s Rampage concretamente tergiversaba la tecnología de la marca.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.