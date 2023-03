Los auriculares inalámbricos se han convertido en unos de los wearables indispensables en nuestro día a día. Un dispositivo que llegó como algo cómodo y moderno para quedarse, ya que cada vez más gente los utiliza, en detrimento de los clásicos auriculares con cable. No obstante, que sean un must en nuestro día a día no quiere decir que nos conformemos con cualquier modelo, cada persona elige el que más se acomoda a su estilo de vida. Existen los modelos que unen ambos auriculares para que los deportistas no los pierdan o aquellos minis y ligeros para quien los usa de camino al trabajo.

Para el team de los que buscan modelos minis y ligeros, pero potentes, para su día a día en el transporte público o por la calle, los auriculares bluetooth de la marca Tozo son uno de los más escogidos. Y, en especial, su modelo mini, los Tozo A2, que puedes conseguir por poco dinero si sabes dónde buscar.

En Amazon, por ejemplo, pueden ser tuyos por solo 20 euros (y más ahora que tienen el 50% de descuento). Lo mejor de estos pequeños es que se conectan a cualquier dispositivo sin problema, su diseño es mini y ligero, pero también ergonómico, para que se ajuste a tu oído de forma cómoda y práctica. Para que te hagas una idea, un solo auricular pesa sólo 3,8 gramos, lo que quiere decir que ni los notarás en tus oídos mientras viajas en transporte público, por ejemplo. Por último, su avanzada tecnología bluetooth 5.3, mejora la velocidad de transmisión y proporciona una experiencia de escucha de baja latencia.

Con conexión de larga distancia. Amazon

Auriculares 'bluetooth' rebajados

Si te has quedado con ganas de conocer más auriculares inalámbricos rebajados en Amazon porque los anteriores no son lo que buscas, toma nota de estos modelos que te destacamos desde 20deCompras. Por ejemplo, este táctil de 21 euros, rebajado un 65%, tiene más de 2.500 valoraciones positivas en Amazon.

Deportivos e impermeables. Amazon

No podíamos cerrar este post sin destacar estos auriculares inalámbricos también táctiles y que cuestan menos de 16 euros. El punto fuerte de este modelo es que tiene más de 30 horas de reproducción, una autonomía muy alta para un precio tan bajo.

Los Eisreho Wireless Earbuds, los más baratos Amazon

