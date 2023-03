Adiós bastoncillos: estos 'auriculares' son un sistema de limpieza para eliminar la cera de los oídos

La música forma parte del día a día de muchas personas. Ya sea para aislarse de su alrededor mientras van en el transporte público o caminan por la calle o para no molestar a otros que están en la misma sala, los usuarios utilizan auriculares que permiten que solo ellos escuchen las canciones. Pero, evitar que el sonido lo oiga el resto, tiene sus desventajas, como la suciedad y el cerumen que se acumulan en los oídos y que pueden derivar en problemas de salud.

Por ese motivo, una compañía ha creado un sistema de limpieza llamado OtoSet que cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA son sus siglas en inglés) de EEUU. Este dispositivo tiene la forma de unos cascos, pero su funcionalidad es muy distinta: al colocarlo sobre las orejas, limpian en profundidad toda suciedad almacenada dentro de los canales auditivos.

A cada lado, hay dos recipientes transparentes por las que se ve cómo sale la suciedad. Dentro, el aparato tiene dos almohadillas desechables que se colocan en el oído con una solución líquida que descompone la cera mientras que con un proceso de succión lo extrae.

El OtoSet es de "uso exclusivo de profesionales de la salud", por lo que un individuo no puede comprarlo para uso personal. Además, su precio demuestra que se trata de un equipo pensado para centros sanitarios, ya que no está amoldado al bolsillo de un particular. Ahora, está disponible con una rebaja por 2.753 dólares, aunque su precio inicial es de 3.059 dólares.

