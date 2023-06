Los mejores auriculares con cancelación de ruido desde 30 euros para no desconcentrarlos al viajar o en la oficina

La cancelación de ruido es una prestación que no se encuentra en todos los auriculares inalámbricos. De hecho, no suele estar entre las características básicas que no deben faltar en un buen modelo, como la fidelidad, la autonomía o la inclusión de micrófonos, sin embargo, es esencial para muchos usuarios que los necesitan para trabajar o para viajar. Y es que está prestación es la que logra aislar el sonido que reproducen del entorno, potenciando la calidad de la escucha y, por supuesto, la satisfacción del usuario. Así, es para muchos una cualidad imprescindible que determina la compra, independientemente del precio final o de la morfología de los cascos, bien sean los clásicos earbuds, pequeños y ligeros, o los de diadema, como el modelo Soundcore, de Anker, uno de los favoritos de los usuarios de Amazon: ha recibido más de 50.500 opiniones y tiene 4,6 estrellas doradas de valoración.

Estos auriculares son unos de los favoritos de los usuarios de Amazon. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Auriculares inalámbricos Soundcare Descripción: Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido activa que ofrecen hasta 40 horas de autonomía. Su sistema de sonido incluye agudos que alcanzan hasta los 40 kHz. Incorpora dos micrófonos para conseguir unas llamadas nítidas. Marca: Anker Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 59.99 Imagen:

El modelo reseñado sobre estas líneas es uno de nuestros favoritos para viajar, puesto que su sistema de cancelación de ruido se puede encontrar en tres modos y el de transporte minimiza el ruido de los motores del avión. Su opción para interiores también los convierte en la mejor opción para las reuniones, puesto que amortigua los ruidos de la oficina. Esta característica, unida a sus 40 horas de autonomía y su excelente calidad de sonido, les ha llevado a recibir muy buenas valoraciones.

Si preferimos la discreción de los earbuds, el modelo JBL Tune 130NC es una buena alternativa. En este caso, disponen de una cancelación de ruido activa, lo que significa que son capaces de eliminar por completo el ruido del exterior. Hay algunos modelos que, aunque incluyen esta tecnología, la incorporan de forma pasiva, es decir, es suficiente si los vamos a emplear en áreas con poca contaminación acústica. De hecho, este modelo también ofrece la opción Ambient Aware, que permite recudir el nivel de cancelación para mayor seguridad. Además, incorpora cuatro micrófonos para unas llamadas con la máxima claridad, con 40 horas de autonomía (10 de los propios auriculares y 30 con el estuche de carga al completo) y resistente al agua en grado IPX4, lo que significa que son perfectos para usarlos también en el gimnasio.

La cancelación de ruido de estos auriculares es totalmente activa. Media Markt

Datos estructurados producto Nombre: Auriculares Tune 130 NC Descripción: Auriculares True Wirelles con 40 horas de autonomía y con un sonido excepcional. Diseño ergonómico y resistente al agua. Incorpora cuatro micrófonos para llamadas claras. Con cancelación de ruido activa y sistema Ambient Aware para no desconectar del entorno. Marca: JBL Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 59.99 Imagen:

Aunque parezca que, para dar con unos buenos auriculares con cancelación de ruido debemos invertir un mínimo de 50 euros, también hay opciones más económicas como los Enco Buds 2, de Oppo, que ahora están rebajados en Amazon para que podamos adquirirlos por menos de 30 euros. Su precio habitual tampoco supera los 50 euros, pero ahora se trata de una verdadera oferta. Son resistentes al agua, ofrecen 28 horas de autonomía y en las llamadas disponen de inteligencia artificial para reducir, aún más, el ruido exterior.

Estos auriculares son los más económicos de la lista. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Auriculares inalámbricos Enco Buds 2 Descripción: Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido, conectividad Bluetooth 5.2 y resistencia al agua IP54. Cuentan con 28 horas de autonomía, 7 de ellas continuas con una sola carga. Control táctil. Marca: Oppo Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 29.90 Imagen:

Pero si lo que queremos es realizar una buena inversión que garantice la máxima inmersión en lo que queremos escuchar, la propuesta de Sony es una de nuestras favoritas. En concreto, el modelo Sony WH-1000XM5 Noise Cancelling es, según la propia firma, el mayor avance en esta tecnología. Este se ajusta de forma automática en función del ruido exterior, así como que emplea inteligencia artificial para aislar nuestra voz en las llamadas y que esta sea totalmente nítida. En cuestiones técnicas, son muy sencillos de conectar y dispone de funcionalidades como "encontrar mi dispositivo con Google".

Aunque requieren inversión, su tecnología merece la pena. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Auriculares de diadema WH-1000XM5 Noise Cancelling Descripción: Auriculares de diadema con cancelación de ruido activa que se ajusta de forma automática. Emplea inteligencia artificial para aislar la voz en las llamadas. Incorpora tecnologías para ofrecer la máxima calidad de sonido. Marca: Sony Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 379 Imagen:

Otro de los diseños que no hemos mencionado sobre estas líneas son los modelos de gancho, unos dispositivos cómodos para cualquier actividad que también incorporan tecnología de cancelación de ruido si apostamos por opciones como la de Rulefiss de solo 33 euros. Ofrecen una carga rápida y 48 horas de autonomía para una reproducción de sonido en estéreo de calidad. La pantalla led que integra su diseño permite conocer el estado de la batería.

Este modelo es sencillo, pero efectivo. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Auriculares inalámbricos gancho Descripción: Auriculares inalámbricos con diseño de gancho que se conecta mediante ‘bluetooth’. Ofrecen 48 horas de autonomía, cancelación de ruido activa e impermeabilidad de grado IP7. Marca: Rulefiss Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 32.99 Imagen:

