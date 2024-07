No esperes al Prime Day y hazte con estos auriculares inalámbricos rebajados al 70%

Los auriculares Bluetooth se han convertido en un accesorio esencial, para quienes buscan comodidad y calidad a la hora de escuchar música. Con la eliminación progresiva de los puertos de auriculares tradicionales en muchos dispositivos móviles, la demanda de soluciones inalámbricas ha aumentado significativamente. La buena noticia es que en Amazon podemos encontrar todo tipo de modelos, adaptados a los gustos y necesidades de cualquier persona en España.

Más ahora que el gigante del comercio online celebra su gran fiesta de los descuentos los días 16 y 17 de julio. Hablamos, como no puede ser de otra forma, de los Prime Day que traen rebajas en todo tipo de artículos y, por supuesto, también en auriculares. De hecho, algunos de ellos, se adelantan a las ofertas y presentan importantes cambios en su precio.

Aunque la variedad es prácticamente infinita y hay alternativas para todos los gustos, desde 20deCompras te proponemos unos cascos sin cables que garantizan una conexión estable, baja latencia y un consumo de energía muy reducido. Además, podrás controlar fácilmente el volumen, reproducir o pausar tu música, y gestionar tus llamadas con un sencillo toque en los auriculares. A continuación, los analizamos.

Auriculares Bluetooth con hasta 50 horas de batería

Auriculares Bluetooth. Amazon

Disfrutar de la música con calidad y comodidad es posible gracias a los auriculares inalámbricos Bluetooth con tecnología Bluetooth 5.3 y emparejamiento automático. Este modelo ofrece un sonido HiFi estéreo y llamadas claras, gracias a su diafragma compuesto de fibra de biocarbono y una bobina dinámica grande de 13,4 mm.

Además, ¿te gustaría olvidarte del ruido mientras hablas? Esta tecnología CVC 8.0 reduce el ruido de las llamadas, permitiéndote disfrutar de conversaciones claras incluso en ambientes ruidosos. Con una autonomía de hasta 50 horas y una pantalla LED para controlar la batería, no tendrás que preocuparte por quedarte sin música.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.