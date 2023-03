No hay jornada de descuentos que disfrutemos en la que los auriculares inalámbricos no se cuelen entre los top ventas del día. Así, en momentos de campañas como Prime Day o Black Friday, estos wearables tienden a estar entre los más demandados. No nos extraña cuando, aunque habitualmente podemos encontrar modelos de calidad por menos de 20 euros, durante estos periodos son los de las marcas más deseadas los que están a precios irresistibles.

Así que, ahora que nos encontramos encontramos en las últimas horas de las Ofertas de Primavera de Amazon, no queremos desaprovechar la oportunidad de encontrar una ganga en lo que a auriculares inalámbricos se refiere. Esta campaña, que finaliza el 29 de marzo a las 23.59, ya nos ha dejado grandes ofertones tecnológicos como el de 30 euros en Kindle (más dos meses gratis de lectura ilimitada) o los cascos bluetooth de Xiaomi que, de costar 130 euros, todavía pueden ser nuestros por 70.

Lo mismo ocurre con el modelo True Air 2, de la marca Soundpeats, una de las favoritas cuando hablamos de sonido. Esta opción, que ha recibido más de 13.000 valoraciones, está rebajada un 34%: su precio habitual llega a los 49 euros, pero, gracias a esta campaña del gigante del comercio online, nos los llevamos por 32.

Estos auriculares tienen 25 horas de autonomía. Amazon

Lo que nos ha encantado de este modelo, además del descuento, es la calidad de sonido que promete su descripción: graves potentes, cancelación de ruido activa y tecnología para mantener el sonido ambiente que no te haga desconectar. Además, son resistentes al sudor, por lo que se convierten en un modelo cómodo para nuestros entrenamientos. También destacamos sus cuatro micrófonos incorporados y, por supuesto, sus 25 horas de autonomía con reproducción de sonido de calidad.

De todas estas prestaciones dan confirmación los más de 13.200 usuarios que los han probado y valorado en Amazon: allí han obtenido 4,2 estrellas doradas y opiniones que destacan la duración de la batería, la calidad de su sonido y la buena inversión que resulta dado el precio.

Auriculares baratos en las Ofertas de Primavera

Este modelo de la marca Soundpeats no es el único que merece la pena en las Ofertas de Primavera de Amazon, puesto que también hay otras opciones rebajadas en el marketplace. Entre ellos, encontramos modelos in ear, con cables para unirlos e, incluso, auriculares de conducción ósea para nunca llegar a desconectar de nuestro alrededor por menos de 30 euros.

