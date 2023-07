Así es Super Pocket, una consola barata tipo Game Boy para llevar a todas partes

Los amantes de los juegos retro clásicos están de enhorabuena, ya que en noviembre llega Super Pocket, la primera computadora de mano tipo Game-Boy de HyperMegaTech.

Hay varias consolas que permiten jugar a estos juegos clásicos, pero también requieren que tengan los archivos ROM (copias digitales del juego) de formal legal, como ocurre en dispositivos portátiles como Anbernic RG35XX o el Miyoo Mini.

En concreto, es algo no ocurrirá en la Super Pocket, pues ya viene con una pequeña selección de juegos retro incorporados y se pueden expandir a través de cartuchos extra.

Esta consola se parece más a la Nintendo Game Boy original, con D-pad y controles de botones de acción ubicados debajo de una pantalla de 2.8 pulgadas y 4:3 de aspecto, pantalla LCD, pero con dos juegos de botones laterales agregados en la parte posterior.

Dos versiones principales

La consola estará disponible en varias combinaciones acordes a los colores de la SuperPocket, pero se lanzará con dos versiones principales: la edición verde y la edición azul. Cada una de ellas vendrá con diferentes juegos.

La edición verde de Taito vendrá con 17 títulos de la editorial, incluidos Space Invaders, Bubble Bobble, Operation Wolf, The NewZealand Story, Rastan, Cadash, Chack'n Pop, Don Doko Don, Elevator Action, Football Champ, Growl, Kiri Kaikai, La leyenda de Kage, Liquid Kids, Space Invaders '91, Volfied y The Fairyland Story.

Por otra parte, la edición azul lo hará con 12 títulos del catálogo anterior de ese editor, incluidos 1942, 1943, 1944: The Loop Master, Bionic Commando, Captain Commando, Street Fighter II': Hyper Fighting, Strider, Wolf of the Battlefield: MERCS, Mega Man, Final Fight, Ghouls 'n Ghosts y Forgotten Worlds.

Aunque cada uno venga con sus propios juegos incluidos, ninguna se limitará solamente a ellos, sino que ambas son compatibles con la colección de cartuchos ya disponibles para Evercade y Evercade EXP.

Es decir, esto aumenta a más de 500 títulos la cantidad de juegos para disfrutar en la Super Pocket.

Hasta el mes de noviembre no podrá adquirirse y, de momento, no estará disponible en España. Su precio es de 59 dólares.

