Así es la recreación del sable láser de Star Wars capaz de cortar el acero

¿Te imaginas poder cortar cualquier cosa al más puro estilo de Star Wars? En el canal de YouTube ‘Hacksmith Industries’, unos chicos han creado un sable de luz retráctil se puede cambiar de color y que, además, puede cortar el metal.

El ingeniero que lo construyó era James Hobson, que se dedica a recrear armas en películas de ficción. En el vídeo en el que muestran su creación, explican que el sable impulsado por plasma arde a estar a una temperatura de 2200º C. A través de una boquilla, el sable de luz sale disparado de la empuñadura y parece una recreación bastante similar al arma de Star Wars.

Este invento no cuenta con una fuente de energía infinita, sino que lo hace de una energía externa, sin embargo, el parecido con el sable de la saga lo han conseguido. En el canal, mencionan que la boquilla genera un flujo de gas propano líquido comprimido que, calentado a altas temperaturas y por estar altamente concentrado, se transforma en un rayo circular de plasma brillante similar a un sable de luz.

El resultado de este invento es un sable capaz de rebanar el acero y que puede cambiar de color al introducir diferentes sales.

El sable de Stars Wars en Disney

La recreación de los chicos de Hacksmith no es la única. El 4 de mayo, Disney publicó un vídeo en el que presentaba un sable de luz similar al de la saga en conmemoración del May the 4th be with you (‘Que el 4 de mayo te acompañe’ en inglés).

Según CNN Business, este sable láser cuenta con una hoja retráctil que funciona como una cinta métrica motorizada que es capaz de retraerse y extraerse desde el mango. Aunque está recreación no pueda cortar el acero, estará disponible para ver en directo en el parque de atracciones de Disney y en el futuro hotel ‘Star Wars: Galactic Starcruiser’.

