Así es el primer portátil sin puertos del mundo: menos de 900 gramos y 7 milímetros de grosor

La empresa Craob ha presentado un portátil conceptual sin puertos que se carga de manera inalámbrica y está diseñado para los usuarios que buscan la comodidad y portabilidad en sus dispositivos.

De momento no hay mucha información de ‘Craob X’, pero se conocen las siguientes características:

Tiene siete milímetros de grosor.

Integra un procesador Intel Core de 12ª generación, concretamente, Intel Core i7-1280P con una gráfica Intel Iris Xe que viene acompañado con 32 GB de memoria RAM.

Pesa 0,86 kilos.

Posee una pantalla 4K UHD compacta de 13,3 pulgadas sin marcos.

2 TB de disco duro.

Tiene una conexión WiFi 6E.

La webcam está integrada en una perforación de la pantalla como los móviles Android.

Como habrás visto en la imagen destacada de la noticia, este portátil no tiene puertos USB. Seguramente te estarás preguntando cómo se carga, ¿verdad?. Craob X se recarga a través de un cargador inalámbrico magnético que se puede acoplar a la tapa del portátil, además, este dispositivo posee ranuras para tarjetas SD, puertos USC de tipo C, Thunderbolt y un conector de 3,5 milímetros.

Croab aún no ha dado a conocer cómo funciona dicho ‘dock’, no obstante, admite funciones de carga rápida. Por otro lado, los usuarios no podrán cambiar los componentes internos del portátil al tener un espacio tan reducido de grosor.

Todavía no está disponible en el mercado, sin embargo, la empresa indica en su página web que “llegará pronto” a pesar de que no se conoce la fecha del lanzamiento ni el precio estimado del producto.

Características del portátil sin puertos. Croab

