Así es el ordenador más pequeño del mundo: un grano de arroz parece un rascacielos a su lado

En marzo de 2018, IBM lanzó el ordenador más pequeño del mundo con una dimensión de 1x1 milímetros y la potencia de un chip x86 de 1990, sin embargo, la Universidad de Michigan (UM) sustituyó a dicho dispositivo para crear uno que aún fuese más pequeño.

La historia que ha generado competencia entre ambas entidades empezó en 2015 cuando la Universidad lanzó el famoso ‘Michigan Micro Mote’ -reconocido también como ‘M^3’-, siendo el PC más pequeño de la historia porque tenía una dimensión de dos milímetros de largo. Para generar más rivalidad, en junio de 2018 los de Michigan volvieron a la carga para diseñar un ordenador de 0,3x0,3 milímetros -más pequeño que un grano de arroz-.

A pesar de que este diminuto dispositivo no recibió ningún nombre, sí que es cierto que posee una memoria RAM y un sistema de energía fotovoltaica que es capaz de proporcionar luz para la alimentación y recepción de datos.

Según el estudio publicado por la propia Universidad de Michigan, los investigadores declararon que tenían el reto de hacerlo funcionar a una potencia muy baja debido a que emplea la luz para poder usarse. El motivo se debe a que es demasiado pequeño como para tener antenas de radio convencionales.

David Blaauw, profesor de ingeniería eléctrica e informática y encargado del proyecto, declaraba que "tuvimos que inventar nuevas formas de enfocar el diseño de los circuitos para que tuvieran un consumo igualmente bajo, pero que también pudieran tolerar la luz".

Este dispositivo fue diseñado como un sensor de temperatura de precisión, convirtiendo a las temperaturas en intervalos de tiempo que están definidos con pulsos electrónicos, asimismo, puede informar de dicha medición en las regiones minúsculas. Por otro lado, este sistema podría usarse en oncología para evaluar los tratamientos contra el cáncer gracias a los sensores.

¿Podría ser un ordenador convencional?

Todavía no se sabe si podría considerarse como un ordenador de verdad, además, desde la propia UM dijeron que “no estamos seguros de si deberían llamarse computadoras o no. Es más una cuestión de opinión si tienen la funcionalidad mínima requerida”.

Este ordenador cumple otras funciones

De momento se sabe que estos dispositivos más pequeños sirven para hacer detecciones de presión dentro del ojo para el diagnóstico de glaucoma, hacer estudios de cáncer, monitorear los yacimientos de petróleo y los procesos bioquímicos, hacer estudios pequeños y realizar vigilancias visuales y de audio.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.