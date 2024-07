Arne Herkelmann: "La idea de OPPO es llevar la IA a todos los escenarios"

OPPO vuelve a sonar con fuerza en el mercado europeo, donde en algunos países arrastraba problemas derivados de un conflicto de patentes, de la mano de los Reno12. Una generación con alicientes como el énfasis en las funciones de IA generativa. La compañía china presentó el OPPO Reno12 Pro 5G y el OPPO Reno12 5G en un evento en Ibiza, marco en el que 20bits entrevistó, junto a otros medios, a Arne Herkelmann, jefe de producto de OPPO Europa.

De todas las nuevas funciones de IA generativa introducidas en los Reno12, ¿cuál diría que es la que mejor representa los avances que busca ir incorporando OPPO?Hemos pensando en el conjunto. Es como un paquete de todas las funciones porque la idea es llevar la IA a todos los escenarios. Hemos mejorado las funciones de estilo de vida, fotografía… Poner el foco en una única cosa no habría tenido sentido para nosotros. En OPPO hemos apostado fuerte estos años por la fotografía y los retratos, de ahí que haya sido un paso natural incorporar funciones como IA Clear Face, IA Best Face o IA Studio, que enriquecen este tipo de experiencia. Al mismo tiempo, la gente quiere hacer más cosas con sus teléfonos, de manera que la productividad y herramientas como IA Summary o IA Speak son también esenciales.

¿Cómo ve la IA en móviles en unos años? ¿Qué podremos encontrarnos?Si me hubieran preguntado el año pasado sobre lo que podemos esperar de la IA en los teléfonos la respuesta hubiera sido completamente diferente. Dos años atrás no había debate sobre la IA generativa en los smartphones. El desarrollo es muy, muy rápido y creo que en un año no importará lo que haya dicho ahora, ya que habrá mucho más que eso. Estoy emocionado por saber cómo será la IA a medio plazo. Definitivamente veremos modelos híbridos, y en OPPO creemos que este modelo, con lo que viene en el dispositivo y lo basado en la nube trabajando en alianza, es la forma de avanzar. Para unas cosas necesitas la IA en la nube, pero la IA en el dispositivo es más rápida, está siempre disponible y es más privada. Lo que está claro es que habrá mucho más y veremos mucho más de OPPO en esta faceta.

¿Las funciones de IA seguirán siendo gratuitas?Por el momento todas las funciones para la serie Reno12 son gratuitas. Por ejemplo, puedes generar imágenes con IA Studio tantas veces como quieras. Lo que venga en el futuro pienso que es un tema de la industria en su conjunto. Estoy seguro de que si alguna vez activamos algún tipo de monetización será con el espíritu de llevar las funciones a más y más personas.

Además de por la cuestión de la IA, ¿la serie Reno12 abre también una nueva etapa en cuanto a la situación de la marca en Europa después de los problemas que surgieron en algunos países?En el MWC nos comprometimos con Europa y dijimos que regresaríamos a cualquier mercado en el que hubiéramos estado antes y en el que la gente hubiera comprado productos de OPPO. La serie Reno12 es nuestro primer gran paso para que OPPO esté de nuevo presente en más países, por lo que en ese contexto el modelo Pro es muy importante en nuestros planes. Los Reno han estado fuertes y ahora además estamos impulsando ese factor con la IA. Nos mantendremos fieles a nuestra promesa respecto al mercado europeo.