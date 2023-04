Existen una serie de jornadas festivas llenas de ofertas que celebran los ecommerce y vuelven locos a los usuarios. La mayoría de gente pensará en Black Friday o en el Prime Day de Amazon, pero, lo cierto es que a lo largo del año muchos comercios poseen días de rebajas difíciles de pasar por alto. Y, uno de estos es Media Markt con sus Apple Days para los amantes de la marca o para quienes necesitan cambiar su iPhone con urgencia.

Este año los Apple Days ya han llegado al ecommerce y se puede disfrutar de multitud de rebajas que te dejarán sin palabras hasta el próximo lunes 1 de mayo. El último MacBook Air (del 2022) con 230 euros de rebaja o el iPhone 13 (en multitud de colores disponibles) con 136 euros de descuento.

Estas son solo algunas de las ofertas que se pueden disfrutar en Media Markt, pero, no las únicas, si no quieres perderte ninguna en Apple Watch, Airpods o, inlcuso, discos duros, no te pierdas esta selección.

MacBook Air 2022, menos de 1.300 euros

Una de las mejores ofertas que hemos rescatado desde 20deCompras es esta de uno de los últimos ordenadores portátiles de la marca con ocho núcleos, ocho gigas de RAM, 256 gigas de memoria y un teclado Magic Keyboard Touch ID. Su precio son 1.519 euros y ahora está a la venta en Media Markt a 1.289 euros.

MacBook Air (2022) de Apple con 8 núcleos y 256 gigas. Media Markt

Datos estructurados producto Nombre: MacBook Air 2022 Descripción: MacBook Air 2022 con ocho núcleos, ocho gigas de RAM, 256 gigas de memoria y teclado Magic Keyboard Touch ID Marca: Apple Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 1289 Imagen:

Como no, también hay rebajados iPhone desde el 11 con seis pulgadas por 549 euros hasta el iPhone 13 en muchos colores distintos y 256 gigas con un ahorro de más de 130 euros.

iPhone 13 azul con 256 gigas y 5 G. Media Markt

Datos estructurados producto Nombre: iPhone 13 Descripción: iPhone 13 rebajado en Media Markt y de color azul Marca: Apple Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 879 Imagen:

Por último, no podíamos dejar de destacar que hay ofertas hasta en discos duros compatibles con Apple. Por menos de 190 euros, por ejemplo, puedes tener uno de ¡5 terabytes! La carcasa de la unidad y el embalaje están hechos con aluminio, plástico y materiales de embalaje reciclados en la fase posterior al consumo. Cuenta con un diseño elegante y portátil by Neil Poulton. Lo mejor es que funciona con PC, Mac, y iPad USB-C, solo hay que conectarla y listo. Genera copias de seguridad con un solo clic o, incluso, automáticas, lo que hace que el almacenamiento de archivos sea ultra fácil.

Este disco duro tiene 5 TB de capacidad para recopilar fotos, listas de reproducción, documentos y más. Media Markt

Datos estructurados producto Nombre: Disco duro Descripción: Disco Duro compatible con Apple Marca: Lacie Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 189 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Media Markt y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.