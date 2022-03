Ha primera vista el SPC Dikens Light Pro lo tiene todo para triunfar. Su pantalla de 6 pulgadas de alta definición cuenta con luz regulable en diez niveles de intensidad y temperatura y se ve realmente bien.

Cuenta con 8 GB de memoria para almacenar miles de libros y además se pueden ampliar mediante una ranura para tarjetas micro SD. Su batería ofrece varias semanas de autonomía, dependiendo siempre del uso de cada usuario.

Además, tiene un diseño discreto y elegante, es cómodo de sostener en la mano –tanto en vertical como en horizontal– con 190 gramos de peso y, por 120 euros, incluye una funda protectora de imitación en piel que le sienta como un guante.

SPC Dickens Light Pro se puede usar tanto en vertical como en horizontal SPC

Sus menús son muy sencillos de utilizar mediante su interfaz táctil y cuenta con un diccionario integrado.

Pero el Dikens Light Pro no es perfecto. Sus carencias empiezan por su puerto de carga, que es un anticuado micro USB, a través del cual el usuario podrá añadir libros al lector, ya que otro de sus defectos es que no tiene wifi, por lo que no se puede conectar a ninguna librería virtual, ni tampoco se lo podrán transferir ejemplares de forma inalámbrica.

Este lector de SPC también carece de extras como la resistencia al agua, por lo que el usuario deberá tener cuidado si en verano se lo quiere llevar a la piscina, ni otras virtudes de lectores de libros electrónicos más caros como la carga inalámbrica o la capacidad de reproducir audiolibros.

En definitiva, el SPC Dikens Light Pro es un dispositivo muy solvente, con una pantalla táctil que –aunque no llega al nivel del último Kindle Paperwhite de 2021– se ve realmente bien tanto de día como de noche, y no cansa tanto la vista como otros modelos gracias a su luz regulable en intensidad y temperatura.

El hecho de que incluya memoria ampliable mediante tarjetas de memoria y una funda protectora, son extras a los que el mercado no nos tiene acostumbrado, pero los usuarios más comodones echarán en falta el acceso wifi a una buena tienda virtual de libros que permita la descarga directa.