Análisis del Oppo Reno 6: copiando a los grandes pero a mitad de precio

Desde pequeños nos han dicho que copiar estaba mal, pero a Oppo parece que le ha dado igual. El Oppo Reno 6 es, al menos físicamente, una copia descarada de un iPhone. Lo único que lo diferencia, a simple vista, del teléfono de la manzana son sus cámaras: tanto el módulo trasero, que tiene una disposición más similar al de un teléfono de Samsung; como la cámara selfi, que no está en un ‘notch’ (o ceja), sino que ocupa mucho menos espacio, ubicándose en un pequeño agujerito en la parte superior izquierda de la pantalla.

Tampoco se parece el Reno 6 al iPhone en el precio. El móvil de Oppo ronda los 500 euros, el iPhone se dispara a casi el doble, con 909 euros en la etiqueta en el modelo 128 GB de almacenamiento.

A base de ‘inspiración’, el Oppo Reno 6 es un teléfono elegante y muy bien construido. puestos a copiar, Oppo ha decidido hacerlo bien. El Reno 6 se siente sólido, tiene un acabado mate que no deja huellas y es muy resistente a las caídas, lo podemos decir por experiencia propia, aunque no tanto a los arañazos.

El frontal es limpio, aunque no simétrico, ya que tiene una ligera barbilla. La pantalla Oled de resolución Full HD y 6,43 pulgadas no se ve ni se siente tan bien como la de un iPhone, pero es una gran pantalla, con buena luminosidad y una tasa de refresco de 90 Hz, más que suficiente para la mayoría de los usuarios.

No tan potente, pero muy fluido

Este Oppo tampoco es tan potente como el teléfono al que pretende emular, pero su Snapdragon 720G tiene potencia de sobra para enfrentarse a cualquier juego y aplicación sin despeinarse.

Además, su consumo es comedido a pesar de ser un teléfono con 5G y el apartado de la batería es uno de los pocos en los que gana al teléfono de Apple, y no solo lo hace en autonomía, siendo capaz de aguantar día y medio de uso intenso, sino, sobre todo, en carga rápida, gracias a la tecnología Vooc 2.0 y 65 W que llevan sus 4300 Mah de 0 a 100 en unos 30 minutos. Increíble.

El Oppo Reno 6 es un calco de un iPhone con el módulo de cámaras de un Galaxy, un mix elegante que le sienta realmente bien Oppo

Alguna carencia

En cuanto a extras y conectividad, el Reno 6 tiene sensor de huellas en pantalla y reconocimiento facial que funcionan muy rápido y fiable.

También cuenta con Wifi 6 y Bluetooth 5.2 lo que le dan u nsobresaliente en conectividad inalámbrica.

En cuanto a las carencias: se echa en falta la carga inalámbrica, los altavoces estéreo (aunque tiene potencia y calidad de audio muy bueno para tener una única bocina con sonido mono), el jack de auriculares (cada vez menos presente) y la resistencia al agua es solo IPX54, lo que nos salvará de un descuido, pero no lo convierte en un móvil para meter en la piscina sin riesgos.

Apartado fotográfico

Por último, sus cámaras son muy buenas sobre el papel y cumplen en el día a día. La gran sorpresa ha sido la cámara selfi (32 Mpx) que hace fotos muy vistosas con una representación del color muy correcta y un modo retrato bastante bueno.

El módulo trasero está compuesto por tres lentes, la principal de 64 Mpx f/1.7, que hace buenas fotografías de día y de noche, pero no alcanza a la calidad de la gama alta, algo que intenta solventar con un procesado posterior a la toma de la foto, pero que no es suficiente: hace muy buenas fotos, pero no excelentes.

El conjunto se completa con un macro de 2 Mpx y un súper gran angular de 8, que hacen buenas instantáneas pero pierden algo de detalle, sobre todo el 'ultrawide' que pierde mucha definición comparada con la principal.

Lo mejor de las cámaras son sin duda sus modos de vídeo, todos ellos muy logrados y vistosos y sobre los que destaca sobre todo el vídeo con desenfoque de fondo, que funciona realmente bien.