Amazon retira definitivamente Astro, el robot de seguridad estilo Wall-E

Amazon anunció, en septiembre de 2021, su robot Astro para combinar la visión por ordenador, la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de Alexa y Ring a la hora de funcionar como dispositivo de videovigilancia. Sin embargo, esta apuesta por la robótica parece que no ha dado sus frutos, debido a que la compañía fundada por Jeff Bezos ha informado a sus clientes que cancelará la versión para negocios de Astro, y que las unidades existentes dejarán de funcionar dentro de unos meses.

Según el diario The Verge, los robots no seguirán operativos a partir del próximo 25 de septiembre, pero las grabaciones que haya realizado seguirán estando disponibles en la aplicación Ring si se mantiene activa la suscripción Ring Protect. Además, los compradores de Astro for Business recibirán un reembolso completo por el robot de 2.349,99 dólares, más un crédito de 300 dólares.

Respecto a la decisión de Amazon por retirar este robot del mercado, se sabe que dicho gigante tecnológico está "totalmente comprometido con la visión de llevar soluciones robóticas de consumo de clase mundial al hogar. Para acelerar el progreso y la investigación continua para hacer de Astro el mejor robot para el hogar, Amazon ha tomado la decisión de dejar de brindar soporte a Astro for Business". Asimismo, el ecommerce puntualiza la siguiente afirmación a The Verge: "Estamos entusiasmados con las experiencias en el hogar que estamos inventando para Astro y esperamos compartir más en el futuro".

Por otro lado, es importante mencionar que Amazon retira el robot para negocios y no el de uso personal, teniendo en cuenta que ofrece a los usuarios afectados la posibilidad de recibir una invitación para probar 'Astro for Home', a pesar de que dicho androide comercial no se podrá convertir en robot para el hogar.

Amazon apuesta por un nuevo robot Astro

En uno de los correos electrónicos que Amazon ha proporcionado a The Verge, el comercio electrónico da a entender que quiere ofrecer soluciones de robótica de consumo de primera clase en un futuro: "Hay mucho trabajo por hacer, pero estamos entusiasmados con este cambio y con el rumbo que nos llevará en la siguiente etapa de nuestro viaje. En Amazon, buscamos inventar nuevas soluciones como Astro for Business para ayudar a nuestros clientes. Si bien estamos orgullosos de lo que hemos creado, hemos tomado la decisión de finalizar el soporte para Astro for Business".

Robot Astro. Amazon

Características de Astro

Astro es un robot doméstico que combina la visión por ordenador, la inteligencia artificial y las tecnologías de Alexa y Ring para ser un pequeño mayordomo en movimiento. Se puede usar tanto como dispositivo de videovigilancia como por ejemplo para hacer videollamadas, ya que lleva incorporada una cámara periscópica de 12 megapíxeles que se puede elevar hasta 107 centímetros.

Otras ventajas son que puede transportar hasta 2 kilos y que lleva conector USB-C para accesorios externos que también serve como cargador de 15 W para móviles. Astro tiene una autonomía de 2 horas y se carga del 0% al 100% en 45 minutos.

