Amazon Prime Video elimina sin avisar una función muy útil para ver series con amigos

Amazon ha decidido eliminar una de las funciones más útiles de Prime Video: la denominada Vídeo Grupal o Watch Party. Esta llegó a finales de 2020 en plena pandemia y permitía ver series y películas con muchas otras personas, llegando incluso a los 100 usuarios simultáneos sin importar su localización. Lo que más llama la atención es que Amazon no ha publicado ningún tipo de anuncio sobre el cese de esta útil función.

¿Por qué Amazon ha eliminado el Video Grupal?

Es cierto que esta función ha ido perdiendo protagonismo tras el paso de la pandemia de la covid-19, ya que fue ideada para cuando no se podía salir de casa y que así grupos de amigos o familiares pudieran ver el contenido al mismo tiempo sin salir de sus casas. Ya no solamente ha servido para la mencionada época, y en la actualidad, sino también para casos de amigos que viven lejos.

La compañía no la ha eliminado de inmediato, sino que parece que ha ido desapareciendo silenciosa y gradualmente entre los usuarios. Según usuarios de Reddit, el cese de la función se ha realizado por fases en los últimos cinco meses y que por eso no llamaba la atención, sobre todo ahora que nadie se tiene que quedar encerrado en casa.

Como tal, ha dejado de estar operativa para los usuarios de Prime Video desde el 2 de abril de este año, incluso ya no aparece en la página de soporte, lugar donde se explica si funcionamiento. Como decimos, Amazon no ha dado ninguna explicación sobre el porqué de su eliminación, aunque la causa podría ser que ya no se esté utilizando lo suficiente entre los usuarios y no sea rentable mantenerla.

