Prime Day 2023: ¿estará rebajado el Fire TV Stick que triunfa entre los usuarios que no tienen 'Smart TV'?

Desde que saliera al mercado el primer modelo, el Fire Stick se ha convertido en un objeto de deseo para aquellos que quieren disfrutar de una smart TV sin tener que invertir en una. Y es que es mando diseñado por Amazon solo requiere de conexión USB o HDMi para poder llevar al televisor nuestras series o películas en streaming favoritas por un módico precio que, sin rebaja y escogiendo el modelo de gama más alta, no supera los 75 euros. Sin embargo, ahora que conocemos las fechas del Prime Day 2023 para acceder a las mejores ofertas del marketplace solo nos queda esperar (¡para ver si lo incluyen en el catálogo de descuentos!) y recordar cuáles son las prestaciones por las merece la pena comprar con y sin oferta.

La función principal de este dispositivo es dotar de internet a aquellos televisores que no disponen de esa función smart que tienen, ahora, la mayoría de nuevos monitores. Gracias a ello podemos acceder a los diferentes servicios de streaming, como Netflix, Disney+ o HBO Max (que va a subir el precio de su suscripción, pero en 20deCompras sabemos cómo evitarlo). Esta funcionalidad, además, con este modelo de mando inteligente se ofrece con un 50% más de potencia que la primera versión del 2019, lo que se traduce en una reproducción más rápida y con calidad Full HD. Esta versión incluye el control por Alexa para que podamos pedirle que reproduzca el contenido que deseamos y los botones de control del televisor. Este Fire TV Stick también nos da acceso a multitud de skills y, si eres Amazon Prime para poder acceder al Prime Day, puedes disfrutar de miles de películas y episodios.

Esta versión no es la única disponible en Amazon, ya que también podemos decantarnos por la más simple (y barata) que no dispone de controles del televisor y que no brinda la mejor calidad de imagen, pero, sin embargo, nos da acceso a internet y a todas sus funcionalidades que, en algunos casos, es todo lo que necesitamos. Asimismo, si queremos la máxima calidad y prestaciones, la opción más completa es el Fire TV Stick 4K Max, avalada por casi 10.000 valoraciones (¡y 4,6 estrellas doradas!). En este caso, la potencia y la calidad de imagen y sonido marca la diferencia, así como su compatibilidad con la última versión wifi.

